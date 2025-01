FOTO – Karen Paola confirma quiebre definitivo con Juan Pedro: “Esta decisión es la más difícil de mi vida”

3 de Enero de 2025

La ex Mekano pidió a los medios que "respeten este momento tan difícil y doloroso para nosotros", además de dedicar sentidas palabras para su ahora ex pareja, a quien conoció en el icónico programa juvenil de Mega.

El mundo de la farándula vive un verdadero terremoto, luego que Karen Paola confirmara el fin de su matrimonio con Juan Pedro Verdier, tras 20 años de relación y una reciente crisis de la pareja.

En su cuenta de Instagram, la cantante informó que “después de 20 años compartiendo una vida llena de amor, sueños, risas y aprendizajes, Juan Pedro y yo hemos tomado la decisión de separar nuestros caminos. Esta decisión es, sin lugar a dudas, la más difícil de mi vida y no significa en absoluto que el amor entre nosotros haya terminado; al contrario, seguimos amándonos profundamente, pero nuestras rutas a seguir son diferentes”.

“Juanpe de mi corazón, te amo más allá de estar o no a tu lado. Eres un hombre maravilloso, con el corazón más puro que he conocido jamás. Quiero darte las gracias por cuidarme cuando yo no podía hacerlo, por enseñarme a amar bonito, por darme el regalo de ser madre y por siempre hacerme sentir linda al levantarme”, detalló Karen Paola.

La artista dejó en claro que “hemos sido muy afortunados de haber compartido tanto juntos, y nada ni nadie podrá borrar los hermosos recuerdos que hemos construido. Seguiremos siendo una familia y nos apoyaremos mutuamente en cada paso de este nuevo camino. Cuentas conmigo para siempre”.