La emotiva reflexión de Mariana Derderián en medio de su travesía al sur: “La naturaleza siempre sana”

Actualizado el 2 de Febrero de 2025

La actriz compartió una serie de registros de su viaje, recibiendo el apoyo de un número importante de seguidores.

Mariana Derderián inició una solitaria travesía al sur de Chile, entregando una emotiva reflexión sobre cómo reconectarse después de enfrentar una tragedia, como fue la pérdida de su hijo en un incendio.

¿”Viajar sola? Me encanta! Esta vez fui al sur, a meditar, a conectarme, a ver y escuchar pajaritos, a perderme y a encontrarme… Y ocurrió. La naturaleza siempre sana… Encontré mucho dentro de mi, encontré certezas, respuestas, dudas, contradicciones y tanto más. Me fui en una carpa de techo que me prestaron (ojalá fuera mía) y la aventura empezó”, indicó en su Instagram.

Mariana Derderián destacó “la libertad de ir, de hacer, de andar, de recorrer y cambiar cuantas veces quiera… poder moverse cómodamente y dormir a pata suelta como una reina. Creo que viajar sola es un lujo, te permite dejar de evadir, encontrarte con tus propios demonios, observarlos para dejar de sabotearnos nuestra propia vida, vernos de afuera a nosotros y a nuestro entorno. Desafiarnos, llorar y reír… Ver con claridad quiénes son las personas de verdad, las que realmente valen, las definitivas y las transitorias”.