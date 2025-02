Cuál es la nueva acusación que pesa sobre Kevin Spacey

13 de Febrero de 2025

Se trataría de un hecho ocurrido en 2013 y que fue denunciado por otro actor.

Aunque Kevin Spacey fue absuelto de nueve cargos de abuso sexual en su contra en 2023 y esperaba poder retomar su carrera en la actuación, una nueva acusación se dio a conocer en los últimos días.

Se trata de una nueva demanda por agresión sexual que presentó un actor en Londres, según dio a conocer el bufete de abogados que lo representa, Fieldfisher.

Se trata de Ruari Canon el que presentó la acción judicial contra el ex protagonista de House of Cards -serie de la cual fue despedido-, junto a dos organizaciones vinculadas al teatro londinense Old Vic, el cual el intérprete dirigió entre 2003 y 2015.

Eso sí el equipo defensor de Kevin Spacey no entregó mayores detalles de la nueva acusación que se presentó recientemente.

Anteriormente, el denunciante acusó al actor en un documental de haberlo tocado de manera inapropiada en 2013 cuando tenía 21 años y su agresor 53.

Este nuevo escenario para Spacey ocurre casi dos años después de que se le declarara inocente de los nueve cargos presentados por cuatro hombres en su contra. Además, respecto a los casos que pesaban en su contra en Estados Unidos, fue absuelto en 2022 por un tribunal civil de Nueva York.