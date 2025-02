VIDEOS – “¡No a la xenofobia!”: la salida masiva de los venezolanos de la Quinta Vergara tras la rutina de George Harris en Viña 2025

24 de Febrero de 2025

Los asistentes acusaron de irrespetuosos al público chileno mientras se retiraban del recinto en apoyo al comediante.

Luego del conflictivo show que tuvo George Harris en la primera noche del Festival de Viña 2025, los venezolanos que llegaron hasta la Quinta Vergara decidieron retirarse en masa.

Según declararon a diversos medios, encontraron una falta de respeto cómo el público chileno trató al comediante, pifiándolo constantemente. De hecho, esto provocó que el mismo Harris los enfrentara desde el escenario. Algunos asistentes, incluso, acusaron xenofobia.

“¡No a la xenofobia!“; “Nos vamos por George Harris”; “La mayoría venimos a apoyar a nuestro artista y los chilenos no lo quieren apoyar, ni siquiera permitirle empezar una rutina, es lamentable”; “No les gustó, están en su derecho, pero también esperábamos un poquito de educación“; “Ganaron los malos, como dijo George Harris”, declararon algunos venezolanos a Página 7 cuando dejaban la Quinta Vergara.

Osman Garay, periodista de Univisión y compañero de universidad de George Harris, declaró a BioBioChile que “me ha parecido muy injusto y muy rudo. Me parece irrespetuoso. Me parece que tú no puedes este predisponerte y pitarle a una persona, sea la que sea, si no te gusta. El arte tiene tantas maneras de expresarse”.

En redes sociales, en tanto, varios registros dieron cuenta de la actitud molesta con la que se fue retirando parte del público previo a la competencia internacional y al show de Bacilos, con cánticos como “no a la xenofobia“.