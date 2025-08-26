“Acto grave de intimidación”: Natalia Valdebenito suma apoyos tras fiscalización de diputados UDI

La organización dijo que las acciones en contra de la comediante no son hechos aislados.

La Red Chilena de Mujeres contra la Violencia salió en defensa de la comediante Natalia Valdebenito, tras cuestionar la decisión de un grupo de diputados de fiscalizar los contratos que ha suscrito la artista con ministerios y distintos municipios del país.

Aquello, luego de la polémica en la que se vio envuelta Valdebenito tras hacer un chiste en relación a los mineros muertos en El Teniente, por el cual luego pidió perdón de manera pública. Además, canceló el show que tenía programado en Rancagua el 4 de septiembre.

A través de su página web, la Red Chilena de Mujeres contra la Violencia aseveró que “los diputados UDI Gustavo Benavente, Natalia Romero y Felipe Donoso, y el exEvópoli Hotuiti Teao, se encuentran utilizando de manera espuria las herramientas institucionales de fiscalización, al realizar 347 solicitudes de información a municipios y ministerios“.

“Estas no son acciones aisladas, pues en otras ocasiones distintos parlamentarios de derecha han buscado socavar los logros alcanzados por las mujeres y disidencias sexuales y de género, utilizando para ello sus facultades. Han solicitado información sobre docentes que imparten cursos de género y feminismos en universidades, sin ningún fin más que amedrentar y desprestigiar este trabajo”, añadió la organización.

Qué dijo la Red Chilena de Mujeres contra la Violencia en defensa de Natalia Valdebenito

“Natalia Valdebenito es una actriz, comunicadora y feminista, quien durante más de una década ha estado en la palestra pública, opinando en favor de los derechos de las mujeres, disidencias sexuales y de género y que ha apoyado de múltiples formas a organizaciones sociales. Por ello, ha recibido ataques constantes y organizados en redes sociales a lo largo de los años“, aseveró sobre la comediante.

Según planteó, “las acciones de los diputados Benavente, Romero, Donoso y Teao son un acto grave de intimidación, que por medios institucionales, intenta coartar su libertad de expresión y pretenden perjudicar su trabajo“.

Luego preguntó “¿en qué argumentos se sostienen centenares de acciones en contra de una actriz y su trabajo honesto? ¿Por qué se tolera la utilización de sus facultades institucionales para el amedrentamiento en contra de una mujer que realiza un trabajo público y crítico? ¿Es la persecución a artistas por razones políticas una prioridad en términos de problemáticas públicas? No son hechos aislados, se llama patriarcado”.

“Hacemos un llamado a terminar con la violencia institucional, política y simbólica en contra de Natalia Valdebenito“, concluyó la Red Chilena de Mujeres contra la Violencia en su defensa de la comediante.