“Ya llegará el momento”: María José Prieto lanzó dura advertencia a Raffaella di Girolamo

La actriz María José Prieto valoró la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago que confirmó el sobreseimiento por prescripción de su esposo, Cristián Campos, de la denuncia por abuso sexual que presentó Raffaella di Girolamo hace unos meses.

Tras la decisión del tribunal de alzada capitalino, Prieto abordó el tema en un diálogo con el programa Sígueme, de TV+, y manifestó que “estoy muy tranquila y conforme, porque fue un contundente 3-0 de la Corte de Apelaciones“.

“Ya no había fundamentos para declarar finalmente culpable a Cristián“, sostuvo la actriz, quien destacó que el fallo respalda lo que ella siempre dijo de su esposo.

La evaluación de María José Prieto y la advertencia a Raffaella di Girolamo

“La corte no se pronunció solo en el fondo, sino que también en la forma. Porque estableció que no había fundamentos para declararlo culpable, pero que además se encontró vicios en el proceso“, planteó a continuación.

Añadió que “ahora estamos en un tiempo de sanar, de retomar nuestra vida. Nuestra vida que siempre hemos vivido con dignidad, con respeto por los demás. Y volver a trabajar, ojalá”.

En la parte final de la conversación, María José Prieto envió un mensaje que pareció tener a Raffaella di Girolamo como destinataria: “Ya llegará el momento para que quienes instrumentalizan y utilizan estos casos, respondan por sus acciones“.