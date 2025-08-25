VIDEO – “Tengo que volver a empezar”: la declaración de Cristián Campos tras fallo de la Corte de Apelaciones

La periodista Cecilia Gutiérrez reveló el audio que recibió del actor tras la decisión de la Corte de Apelaciones.

Cristián Campos reaccionó nuevamente al fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, el que ratificó su sobreseimiento en el marco de la denuncia por abuso sexual que presentó Raffaella Di Girolamo en su contra.

En votación unánime, el tribunal de alzada consignó que “no es posible jurídicamente determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado“.

A días de ello, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló un audio que había recibido de Campos y que mostraría en el programa Plan Perfecto. Sin embargo, por motivos de tiempo no fue posible emitirlo.

Por lo mismo, a través de su cuenta de Instagram, la panelista del espacio de entretención de Chilevisión compartió con sus seguidores qué fue lo que le dijo el actor tras la resolución judicial.

“Me devuelve la fe en el sistema judicial, sobre todo después de pasar un año y medio… Eso son muchos meses, son muchas semanas, muchos días, muchas noches, mucho tiempo sin trabajo, con la familia quebrada y con la incertidumbre de que uno no sabe exactamente para dónde va el asunto”, señaló.

Junto con eso, Cristián Campos expresó que “uno no sabe si basta con ser inocente para ser declarado inocente” y que “se dio el mejor escenario, fue un fallo contundente” el de la Corte de Apelaciones.

Por lo mismo, indicó que estaban “muy emocionados y muy satisfechos, ahora reponiéndonos y recogiendo lo que quedó de lo que teníamos para partir desde ahí” y que a raíz de todo lo que vivió en el último tiempo, “después de 50 años de trabajo tengo que volver a empezar“.