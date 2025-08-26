La acción judicial que anunció el abogado de Raffaella di Girolamo tras sobreseimiento de Cristián Campos

El abogado de Raffaella di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, insistirá en la responsabilidad del actor en los delitos que se le imputaron.

El abogado de Raffaella di Girolamo, Juan Pablo Hermosilla, anunció que presentarán un recurso de queja ante la Corte Suprema, luego de que Cristián Campos fuera sobreseído en los delitos de abusos sexuales que se le habían imputado.

“Lo que vamos a presentar es un recurso de queja en contra de la resolución, que es muy importante porque vuelve las cosas como eran hace 20 años“, confirmó el jurista, quien insistirá en la responsabilidad del actor en este caso.

Siguiendo en esa línea, Hermosilla manifestó que “es importante que esto llegue ante la Corte Suprema para que la sala penal pueda resolver este tema de una vez por todas y todos sepamos a qué atenernos, porque hoy día hay dos interpretaciones“.

Las razones del abogado de Raffaella di Girolamo para presentar el recurso de queja contra la resolución que liberó de responsabilidad a Cristián Campos

A lo que agregó: “Aquí hubo una interpretación que fue al estilo antiguo, tradicional, de que si está prescrito no se puede determinar responsabilidades, no hay que investigar, no puede haber juicio ni nada, versus la tesis que fijó la propia Corte Suprema en el año 2011, con motivo del caso del sacerdote Fernando Karadima, que dijo lo contrario, entonces ahí tenemos que pedirle a la Corte que clarifique”.

Lo anterior, luego de que el pasado 21 de agosto la Corte de Apelaciones de Santiago resolviera sobreseer a Cristián Campos por la prescripción de la causa.

En aquel fallo, se estableció que “no es posible jurídicamente determinar la culpabilidad respecto de quien no ha tenido un proceso previo legalmente tramitado”.