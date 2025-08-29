Cristián Campos y el quiebre con sus hijos: “Me he decepcionado de las personas que quería”

Campos además cuestionó el rol jugado por ChileActores, ya que apuntó a la “traición” del organismo tras cuadrarse con la familia Di Girolamo, lanzando fuertes dardos a Esperanza Silva, su presidenta.

Cristián Campos se refirió por primera vez públicamente al fallo de la Corte de Apelaciones que lo sobreseyó de manera definitiva de las acusaciones de abuso sexual en contra de Raffaella di Girolamo, ya que “no es posible determinar culpabilidad”.

El actor estuvo invitado a Podemos Hablar de Chilevisión, donde relató el momento en que conoció la decisión de la Justicia: “Se me vino un tsunami de emoción y llanto. En eso me llama María José, me dice acabo de hablar con Carlos, se terminó, se terminó esta huevada y me toca el timbre a los 10 minutos, abro y está ella parada llorando, yo también llorando, nos abrazamos mucho rato, con un llanto con hipo, catarsis de felicidad, de dolor… fue uno de los momentos más angustioso y bello que he vivido en mi vida…”.

Cristián Campos calificó el proceso judicial como “una pesadilla injusta”, aseverando que “el proceso ha sido muy largo y el vacío tan grande, ya que un fallo judicial no te saca de esa tela araña automáticamente”.

En esta línea, se reconoció “abollado, estoy como si me hubieran atropellado, al igual que mi mujer, estamos frágiles los dos y estamos tratando de aprender a vivir de nuevo sin la mochila tóxica que nos pusieron el 26 de marzo del año pasado, ando como zombie, me cuesta pensar, me cuesta hablar, no puedo leer… estoy abrumado de cansancio de la cabeza, porque me he pasado un año y medio que me he tenido que defender de una querella en condiciones que uno es inocente, no hizo nada… uno tiene que demostrar que uno no hizo, lo que no hizo, pero tiene que demostrarlo”.

Campos además cuestionó el rol jugado por ChileActores, ya que apuntó a la “traición” del organismo tras cuadrarse con la familia Di Girolamo, lanzando fuertes dardos a Esperanza Silva, su presidenta.

“Me cagó y fue un abuso de poder, yo creo que esta injusticia tremenda que sufrí se debe exclusivamente a que es una persona que se ha acostumbrado a tomar decisiones por si y ante sí”, disparó.

Respecto a la relación con sus hijos mayores, Antonio y Pedro, Cristián Campos dejó en claro que está quebrada y se mostró “decepcionado” que hayan apoyado a su hermana.

“Me he decepcionado de las personas que quería. Me he decepcionado, me he defraudado de gente muy cercana y se cortó un hilo del corazón con gente que yo quería mucho. Me he desilusionado del actuar, de las instituciones, de Chile Actores, de la familia Di Girólamo, de la misma fundación, de mis hijos… no me gusta, perdí un poco la alegría, la gente es mucho más penca de lo que parece”.