A negro: el apagón en Machasa que afecta las transmisiones de CHV, CNN Chile y TNT Sports

La interrupción del suministro eléctrico en el edificio de Machasa afecta las transmisiones de tres canales de TV.

Un inusual apagón afecta al edificio de Machasa, afectando las transmisiones de los canales del Grupo Warner Bros, como CNN Chile, Chilevisión y TNT Sports.

Según precisó radio ADN, la interrupción habría sido provocada durante labores de mantención al sistema de aire acondicionado del inmueble.

El apagón provocó el corte de transmisiones de todos los canales del lugar, donde CHV vio su señal congelada por varios minutos, hasta que volvió a emitir el capítulo del día de Cuánto Vale el Show.

En el caso de CNN Chile, se debió mostrar contenido envasado ante la caída, mientras que el más afectado fue TNT Sports, ya que todas sus señales pasaron a emitir la liguilla del Ascenso.

Sin embargo, el choque entre Rangers de Talca y San Marcos se emitió sin relato, comentarios y gráficos, solo con el sonido ambiente.