Fuga de gas y chispas desataron el infierno en Renca: así se originó gigantesca explosión

Bomberos logró controlar la llama que aún emana del camión debido a que lo están manteniendo a baja temperatura.

A casi cuatro horas de la emergencia, autoridades precisaron cómo fue que se originó la gigantesca explosión en la comuna de Renca, al norte de la Región Metropolitana.

El hecho ocurrió pasadas las 08:00 horas, en el empalme de la Ruta 5 Norte con la autopista General Velásquez, y fue percibido en distintas comunas de la zona, dando cuenta de la gran magnitud que tuvo.

Todo se originó cuando un camión de la empresa Gasco perdió el control y se volcó. Esto provocó que se generara una fuga de gas en una de las válvulas, la que junto a las chispas que provocó el accidente, desencadenó la emergencia.

El gobernador Claudio Orrego indicó que “habría habido una fuga de alguna de las válvulas del camión, y por alguna razón se hubiera producido una chispa que explotó toda la nube del gas que estaba disperso“.

La explosión en Renca llegó a tal punto que las llamas alcanzaron a diversas empresas ubicadas alrededor del lugar donde volcó la máquina. Entre ellas están una fábrica de gas, una chatarrería y otra de cemento.

La llama que está bajo control

El delegado presidencial Gonzalo Durán, en un punto de prensa, confirmó que, hasta el momento, la explosión registrada en Renca dejó cuatro fallecidos y diez heridos con lesiones de diversa gravedad. Cinco de ellos están en riesgo vital.

La autoridad confirmó que el fuego en el camión que se volcó está controlado, puesto que Bomberos está enfocado en mantener la máquina a baja temperatura. Sin embargo, aún cuenta con una llama a la vista y no se descarta que se pueda producir otra detonación.