“Tenemos tres hombres con más del 20% del cuerpo quemado”: el estado de salud de los heridos por la explosión en Renca

Tras la emergencia, equipos de rescate trasladaron a los heridos hasta distintos centros asistenciales de la capital, entre ellos la ex Posta Central, donde ingresaron pacientes con compromiso significativo de superficie corporal quemada y lesiones asociadas a la explosión.

Una violenta explosión registrada la mañana de este jueves en una zona industrial de la comuna de Renca, en la Región Metropolitana (RM), dejó a varios trabajadores heridos, algunos de ellos con quemaduras de gravedad producto de la onda expansiva y el posterior incendio.

Debido a lo anterior, Jorge Ibáñez, subdirector médico de la ex Posta Central, se refirió al estado de tres lesionados por la explosión en Renca y que llegaron al recinto.

“En medio de este incendio de grandes proporciones, activamos el protocolo para este tipo de emergencias y recibimos tres pacientes hombres adultos con más del 20% del cuerpo quemado con diferentes gravedades“, explicó Ibáñez.

“Dos de ellos está con riesgo vital y otro que se encuentra en observación y reanimación en el servicio de urgencia. Los tres están graves y tienen entre 29 y 65 años“, añadió la autoridad de salud.

Asimismo, “dos de los pacientes ya están identificados y están con sus respectivas familias, mientras un tercero que aún se encuentra como N.N. por lo que estamos a la confirmación de sus huellas dactilares”, informó el médico de la ex Posta Central.

En ese contexto, el gobernador de la RM, Claudio Orrego, lamentó la magnitud de la explosión ocurrida en Renca y expresó su preocupación por el estado de los trabajadores afectados.

La autoridad señaló que se activaron de inmediato los protocolos de emergencia y coordinación con equipos de salud, bomberos y policías para atender a las víctimas y resguardar a la población del sector.

Asimismo, indicó que será clave esclarecer las causas del siniestro y determinar eventuales responsabilidades, subrayando que la seguridad en zonas industriales debe ser una prioridad para evitar tragedias de este tipo.