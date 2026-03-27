La verdad detrás de la misteriosa publicación de Julio César Rodríguez en La Red

JC Rodríguez, quien dejará CHV en los próximos días, sorprendió a sus seguidores al compartir una publicación recorriendo los estudios de La Red.

El conductor de televisión, Julio César Rodríguez, que este mes dejará Chilevisión después de ser rostro del canal durante 13 años, realizó una sorpresiva publicación en la cual aparecía en La Red.

JC presentó su renuncia a CHV hace unas semanas, la cual se materializará en los próximos días, y en este marco, ha mantenido en suspenso su futuro televisivo.

Sin embargo, en la mañana de este viernes el comunicador publicó una imagen en sus redes sociales, donde aparece en los estudios del canal La Red. En su cuenta de Instagram relató que en los últimos días ha visitado varias veces la casa televisiva.

“He pasado varias horas durante los últimos días en La Red. No logro entender cómo un canal de televisión con tanto potencial, con tremendos estudios y tan buena técnica esté prácticamente botado en el olvido. Es cuestión de tiempo para que vuelva a nacer. Ojalá así sea”, expresó JC Rodríguez, desatando una ola de rumores.

La verdad de Julio César Rodríguez tras rumores que lo sitúan en La Red

Tras ello, en la nueva emisión del matinal Contigo en la Mañana, Julio César Rodríguez se refirió a los rumores que surgieron a partir de su publicación en La Red.

“¿Me puedo desahogar un minuto? Estoy hasta aquí, porque digo algo, es una nota. Me saco foto en alguna parte, es una nota“, comenzó diciendo.

Ante esto, la animadora Andrea Arístegui ironizó: “Estaba grabando una serie para Netlflix, en un canal de televisión (La Red). Ahí eran los estudios para esta serie, donde grabé dos días. Me tomó una foto y ahora ya soy dueño del canal. Ya, córtenla”.

“Yo el posteo que puse es porque quedé impresionado de la infraestructura, que anda ahí con la de este canal… Y que esté absolutamente botada, entonces, por eso escribí el posteo”, expresó JC.

“Todo el mundo creyó que te vas para allá“, le dijo Eduardo de la Iglesia, a lo que Rodríguez le replicó: “Sí, pero está complejo“, descartando de plano los rumores.

Lo anterior, considerando que la señal televisiva enfrentó una crisis en 2022 producto problemas económicos, por lo que despidió a la mayoría de sus funcionarios, quedando sin programación local.

Desde aquel momento, la estación solo emite programación grabada y extranjera, como lo son las teleseries y telemercadeo.