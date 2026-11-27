Tras 13 años de espera, GTA VI desató un fenómeno mundial que rompió récords de ventas, movilizó a millones de jugadores y llevó a trabajadores de distintos países, incluido Chile, a pedir vacaciones para disfrutar de su estreno. ¿Qué explica el impacto cultural y económico de una de las apuestas más ambiciosas de la industria del entretenimiento?

“Me pedí tres días y jugué casi 30 horas”, relata Sebastián, uno de los tantos chilenos que se tomaron vacaciones para disfrutar del estreno de Grand Theft Auto VI (GTA 6), lo cual grafica el éxito del videojuego y la expectación que ha generado tras 13 años de espera.

El 19 de noviembre de 2026, la industria del entretenimiento vivió uno de sus acontecimientos más importantes con el lanzamiento mundial de la nueva versión de la franquicia de Rockstar Games. Para dimensionar su impacto, basta imaginar el estreno de la película más esperada de la década, pero multiplicado a una escala capaz de movilizar la economía digital, tensionar las redes de internet y modificar incluso las jornadas laborales en distintos países.

Las cifras dan cuenta de esa magnitud. GTA VI generó 3.790 millones de dólares en gasto de los jugadores durante su primer día, incluidas las reservas, convirtiéndose en el lanzamiento más grande de la historia del entretenimiento.

Sin embargo, su importancia va mucho más allá de los resultados comerciales. Pocas franquicias han conseguido trascender la pantalla y convertirse en parte de la cultura popular como Grand Theft Auto. Su influencia está presente en memes, videos, conversaciones y referencias que millones de personas reconocen, incluso sin haber jugado alguna de sus entregas.

La combinación de entretenimiento, crítica social y libertad de exploración ha permitido que su universo permanezca vigente durante años. Su impacto tampoco se limita a las consolas: las visualizaciones en YouTube, las transmisiones en directo y la actividad de su comunidad muestran que GTA se ha convertido en un fenómeno cultural que funciona incluso cuando sus seguidores no están jugando.

Para entender por qué esta franquicia genera tanta expectación y cómo consiguió convertirse en un acontecimiento global, es necesario mirar más allá de su lanzamiento.

¿Qué es GTA y de qué trata esta entrega?

La saga Grand Theft Auto es una de las franquicias más influyentes de la industria de los videojuegos. Su propuesta permite explorar ciudades virtuales de mundo abierto que funcionan como representaciones satíricas de la sociedad y la cultura estadounidense.

En sus historias conviven el culto al dinero, la obsesión por la fama, el consumismo, la violencia, la corrupción, los medios de comunicación y las desigualdades sociales. Todo ello se mezcla con música, humor negro, deseo y situaciones llevadas al extremo.

La serie utiliza la exageración y la sátira para retratar las contradicciones de la sociedad contemporánea y convertir al jugador en parte de ese universo. El historiador John Wills, en un artículo publicado en 2021 en la European Journal of American Studies, analizó cómo GTA V utilizaba su mundo y sus mecánicas para cuestionar el llamado sueño americano, la cultura del exceso y la decadencia social. También señaló una contradicción: mientras el videojuego critica ese modelo de sociedad, permite que los usuarios participen de muchos de sus excesos.

En GTA 6, la acción regresa a Vice City, una recreación ficticia de Miami ubicada en el estado de Leonida. La historia sigue a Jason Duval y Lucia Caminos, una pareja de criminales que intenta abrirse camino en medio de una conspiración que se desarrolla en el lado más oscuro de Florida. La narrativa toma como referencia la clásica historia de Bonnie y Clyde.

Esta entrega también marca un hito para la franquicia al presentar a Lucia como la primera protagonista femenina de la era moderna 3D/HD, con una historia propia, profundidad psicológica y un papel central en el desarrollo de la trama.

La ambición del proyecto también se refleja en las dimensiones de su mundo virtual. Siguiendo su filosofía de apostar por experiencias cada vez más grandes y detalladas, Rockstar reveló a la revista Edge que el mapa de GTA VI tiene una extensión casi equivalente a la de GTA IV, GTA V y Red Dead Redemption 2 en conjunto, tres de sus producciones más ambiciosas y reconocidas.

Para dar vida a ese universo, el estudio desarrolló cerca de 600.000 animaciones destinadas a los personajes no jugables (NPC). Aaron Garbut, codirector de Rockstar North, describió la magnitud del desafío con una comparación contundente: “Siento que hemos construido una pirámide en el Everest”.

La frase resume la exigencia de construir un mundo abierto que funcione simultáneamente como videojuego, espectáculo audiovisual, espacio de interacción social y producto de alcance global.

Los récords que ha roto GTA VI y su millonaria recaudación

El lanzamiento de GTA VI estuvo acompañado de cifras extraordinarias. Según los datos atribuidos a Take-Two Interactive, empresa matriz de Rockstar Games, las preventas alcanzaron los 32,5 millones de ejemplares, superando el registro establecido por GTA V en 2013.

Durante sus primeras 24 horas, el videojuego generó 3.790 millones de dólares, una cifra que supera con creces los ingresos de Avengers: Endgame (2.942 millones de dólares), la película más taquillera de la historia.

El impacto también se hizo sentir en las plataformas de videojuegos. Sony destacó que el título consiguió el récord de mayor número de jugadores simultáneos para un juego en PlayStation, superando las marcas anteriores de producciones multijugador, gratuitas y para un solo jugador.

En su balance oficial, la compañía japonesa dio a conocer los resultados registrados durante los primeros cuatro días:

El mayor lanzamiento en la historia de PlayStation, considerando sus tres décadas de trayectoria y cinco generaciones de consolas.

Más de 39 millones de jugadores únicos en PS5.

683 millones de horas de juego acumuladas durante los primeros cuatro días.

Un promedio de 17,4 horas de juego por usuario.

La mayor cantidad de consolas PS5 conectadas durante una sola jornada desde su lanzamiento, excluyendo las festividades de fin de año.

GTA 6 fue el primer videojuego utilizado por los propietarios del 70% de las nuevas consolas PS5 durante el período informado.

En cuanto a Xbox Series X|S, todavía no se han comunicado cifras oficiales que permitan dimensionar el impacto total del lanzamiento. No obstante, Microsoft confirmó que GTA VI fue el título más reservado de la historia en su tienda digital.

El fenómeno también se extendió a las plataformas de streaming, donde alcanzó un máximo de 7,91 millones de espectadores simultáneos, según los datos de Streams Charts.

A esto se sumó un récord de tráfico de internet. La red del operador DE-CIX registró un máximo histórico de 33,03 terabits por segundo el 18 de noviembre de 2026, un día antes del lanzamiento mundial del videojuego.

En este contexto, el experto en videojuegos, Alejandro Alaluf, afirmó en T13 Radio que “definitivamente ya se transformó en el artefacto de la industria del entretenimiento más lucrativo de toda la historia”. Lo anterior, considerando que se vendieron más de 47 millones de copias al cierre del primer fin de semana.

Fenómeno GTA 6: la expectación y el impacto laboral

La expectación por GTA VI fue tan grande que miles de personas decidieron organizar sus vacaciones para dedicarle tiempo al lanzamiento. No se trató de casos aislados: distintos estudios detectaron un aumento en las solicitudes de días libres durante las fechas cercanas al estreno.

Según la plataforma RH Remote, las solicitudes de vacaciones para el 19 de noviembre aumentaron un 32% a nivel mundial.

En Estados Unidos, un análisis de BambooHR, basado en 3,4 millones de trabajadores, reveló que las solicitudes de vacaciones para el día del lanzamiento crecieron cerca de un 13%. Entre los empleados de jornada completa, la cifra llegó al 18%, con incrementos del 32% en la Generación Z y del 27% entre los millennials.

Por su parte, la consultora UKG, que analizó datos de dos millones de empleados, registró un aumento de hasta el 20% en las solicitudes. Además, la mitad de los trabajadores encuestados reconoció que había considerado reportarse enfermo para evitar ir a trabajar.

En Japón, el fenómeno llegó incluso al ámbito empresarial. Pocketpair, el estudio responsable de Palworld, otorgó a sus trabajadores cinco días de permiso remunerado, entre el 19 y el 23 de noviembre, al que describió humorísticamente como un “viaje de negocios urgente a Vice City”.

Chile tampoco quedó al margen de esta tendencia. Sebastián (29) fue uno de los trabajadores que decidió tomarse unos días para disfrutar del estreno.

“Me pedí tres días. El juego se estrenaba un jueves, así que tomé jueves, viernes y lunes. Sabía que venía una historia muy larga a la que tendría que dedicarle mucho tiempo y, además, aproveché de descansar de la carga laboral y disfrutar este estrenazo. Un compañero de trabajo hizo lo mismo, aunque solo por un día”, cuenta.

Luis (30) también organizó sus vacaciones para jugar. Para él, uno de los factores que explican la expectación fue el extenso período transcurrido entre GTA V y la nueva entrega.

“Fueron años lentos y los retrasos se hicieron eternos, porque cada nueva fecha aumentaba las ansias. Cuando por fin llegó el día, sentí que la espera había valido la pena”, relata.

Sebastián coincide en que el atractivo de la franquicia está relacionado con las posibilidades que ofrece su mundo abierto y con el tiempo que transcurre entre cada lanzamiento.

“Creo que el fenómeno del GTA se da por la cantidad de cosas que puedes hacer en su mundo abierto, ya que cada nueva entrega se parece un poco más a la vida cotidiana. A eso se suma que pasan muchos años entre un juego y otro: esta vez fueron 13. Todo eso genera mucha expectación”, explica.

Pero la espera no se mantuvo únicamente por los anuncios de Rockstar. GTA V siguió vigente gracias a su modalidad online, que incorporó novedades y mantuvo activa a una comunidad masiva de jugadores. Mientras los desarrolladores trabajaban en la nueva entrega, los seguidores continuaron alimentando la conversación con teorías, memes, análisis de tráilers, comparaciones de mapas y especulaciones que se renovaban con cada filtración.

¿Cuánta gente conoce GTA aunque nunca lo haya jugado?

La popularidad de Grand Theft Auto también puede medirse entre quienes no participan directamente de sus videojuegos. Un informe de tendencias culturales publicado por el equipo de YouTube en noviembre ofrece una aproximación a ese fenómeno.

En una encuesta realizada en Estados Unidos a personas de entre 14 y 29 años, el 82% identificó a Grand Theft Auto entre los temas que consideraba ampliamente conocidos. La proporción fue similar a la obtenida por las celebridades de Hollywood (79%) y el Super Bowl (83%).

Aunque su reconocimiento no es uniforme en todo el mundo, los resultados muestran hasta qué punto la franquicia se ha instalado en el imaginario popular, especialmente por su influencia en la cultura norteamericana.

El mismo informe contabilizó más de 900.000 millones de visualizaciones de contenido relacionado con GTA en YouTube. GTA V, publicado en 2013, permaneció entre los diez videojuegos más vistos de la plataforma todos los años hasta 2025.

La expectación por la sexta entrega también se trasladó a internet mucho antes de su estreno. Los videos relacionados con GTA VI superaron los 40.000 millones de visualizaciones antes de su lanzamiento. Durante la jornada del estreno, las publicaciones que incluían el nombre del videojuego en sus títulos acumularon otros 3.500 millones de reproducciones, según YouTube.

Estas cifras ayudan a explicar por qué GTA consigue mantener la atención del público incluso cuando no hay una nueva entrega disponible.

¿Por qué la gente ve contenido de GTA incluso cuando no está jugando?

Una de las particularidades de Grand Theft Auto es que ofrece un escenario abierto a la exploración y la creatividad, en lugar de limitarse a una historia cerrada. Sus ciudades están pobladas de personajes, vehículos, comercios y situaciones inesperadas que permiten crear escenas que los propios desarrolladores no necesariamente imaginaron.

Un ejemplo de las posibilidades narrativas de este universo es Grand Theft Hamlet (2024), un documental ambientado dentro del videojuego que sigue el intento de un grupo de jugadores por montar una representación de la obra de Shakespeare.

A partir de estas posibilidades surgieron videos de desafíos, acrobacias, bromas, investigaciones y parodias. Incluso la pantalla de derrota del juego, acompañada de la palabra “Wasted”, se convirtió en un recurso visual ampliamente utilizado para representar fracasos en videos y memes.

Otra de las expresiones más desarrolladas de este fenómeno es el roleplay. En servidores especiales, los participantes crean personajes e improvisan vidas dentro del universo de GTA. Allí pueden trabajar, establecer relaciones, involucrarse en conflictos y construir historias colectivas.

El informe de YouTube contabilizó más de 8.000 millones de visualizaciones de videos relacionados con GTA Roleplay a lo largo del tiempo. Algunas de estas transmisiones funcionan como verdaderas series de televisión improvisadas, con personajes recurrentes, episodios, conflictos y comunidades de seguidores que esperan conocer cómo continúa cada historia.

De esta manera, el videojuego se transforma en una plataforma de creación de contenido que mantiene su relevancia incluso fuera de la experiencia tradicional de juego.

El costo de GTA 6 y todo el trabajo detrás de su desarrollo

La magnitud del proyecto también se refleja en los recursos humanos y económicos que fueron necesarios para concretarlo.

El desarrollo de GTA 6 podría situarse entre los más costosos de la historia de los videojuegos, con una inversión estimada cercana a los 3.000 millones de dólares, considerando tanto la producción como el marketing. Sin embargo, Rockstar Games y Take-Two Interactive no han confirmado oficialmente el presupuesto, por lo que se trata de proyecciones y estimaciones.

En cuanto al equipo humano, un total de 4.652 empleados de Rockstar Games participaron en el desarrollo. Los créditos del videojuego superan las 9.500 personas al considerar también al reparto, los subcontratistas, traductores y antiguos colaboradores.

Entre ellos destacan dos profesionales chilenos: Esteban Herrera y Vanessa Guerrero, quienes forman parte del equipo de control de calidad de Rockstar en Lincoln, Inglaterra. Ambos se desempeñan como testers de localización, una labor que incluye probar y revisar la versión en español del videojuego.

“El juego marca un nuevo referente para la industria, y haber tenido la oportunidad de contribuir a ello es un sueño hecho realidad”, expresó Herrera a través de LinkedIn.

A los dos profesionales se suma Tom Araya, bajista y vocalista de Slayer. El músico, nacido en Viña del Mar, participa con su voz en The Chamber 106.6, una estación ficticia de heavy metal que forma parte de la programación radial del videojuego y que comparte conducción con Kerry King, también integrante de Slayer.

En el apartado técnico, GTA 6 incorpora importantes avances en sus físicas y en el comportamiento de los personajes. Elementos del entorno, desde los árboles hasta los automóviles, presentan un mayor nivel de realismo respecto de entregas anteriores.

Uno de los cambios más relevantes está en la inteligencia artificial de los personajes no jugables (NPC), que pueblan las ciudades y reaccionan de distintas maneras ante las acciones del jugador. Sus respuestas frente a situaciones como un choque, un robo o una amenaza buscan que el mundo virtual resulte más dinámico y creíble.

El título incorpora más de 600.000 animaciones, frente a las cerca de 55.000 que tenía GTA V. Los NPC pueden presentar hasta una docena de reacciones diferentes cuando tienen un arma a la vista. Si el jugador amenaza a una persona, esta puede responder, buscar ayuda o incluso intentar vengarse.

Así, las consecuencias de las acciones no dependen únicamente de un contador o de una reacción automática: los habitantes de la ciudad cuentan con comportamientos más elaborados y parecen recordar cómo fueron tratados.

GTA VI: un fenómeno que trasciende los videojuegos

El impacto de GTA VI no se explica solamente por los 13 años transcurridos desde su antecesor ni por sus cifras de ventas. Grand Theft Auto consiguió mantener vivo su universo entre una entrega y otra, gracias a una comunidad que no solo espera nuevas misiones, sino que también busca explorar ciudades, descubrir personajes, escuchar música y crear sus propias historias.

El atractivo de estas simulaciones está en el diálogo que establecen con el mundo real. La representación de Estados Unidos que construye Rockstar resulta reconocible porque recoge elementos del imaginario colectivo: el espectáculo de las redes sociales, el absurdo de la celebridad, las contradicciones del consumismo y las excentricidades de la vida cotidiana.

Sin embargo, la influencia no funciona en una sola dirección. Los mundos ficticios también pueden transformar la manera en que imaginamos los espacios reales. La arquitectura, la moda, el lenguaje y las expresiones de la cultura popular circulan constantemente entre la ficción y la vida cotidiana.

A medida que los entornos digitales incorporan mayores niveles de detalle e interacción, esa frontera se vuelve cada vez menos evidente. Incluso podemos llegar a reconocer una ciudad real porque se parece a aquella que recorrimos durante horas en un videojuego.

Ese es, quizás, uno de los mayores logros de Grand Theft Auto: haber construido un universo que no termina cuando apagamos la consola, sino que continúa presente en las conversaciones, las comunidades digitales y la propia cultura popular.