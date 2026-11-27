Un restaurante, que es además galería y pista de baile a la vez: es lo que se propusieron la DJ Karin von Mühlenbrock, su hermano José Tomás y su amigo Matías Cabello. El nombre tiene más de un sentido: lo inauguraron apurados, cuando la construcción todavía no terminaba.

Karin von Mühlenbrock es una reconocida DJ nacional que unió fuerzas junto a su hermano José Tomás Von Mühlenbrock y su amigo Matías Cabello para apostar por un nuevo espacio gastronómico que une también la potencia del arte y la música.

En el renacido Paseo El Mañío se ubica OBRA, el nuevo pub restaurant que busca también convertirse en un espacio “transgerenacional”, como lo califica este nuevo trío de emprendedores.

“Es un restaurante de alta energía, pero siempre manteniendo y cuidando mucho la calidad del producto y de la comida. Dándole una vuelta a los platos típicos, siempre con creatividad, dándole un toque más allá, que sea innovador”, comenta Karin,

Es ella misma quien cuenta que la idea nació como un lugar de encuentro, pero también que potencie mucho el arte. Entonces el nombre viene de eso: puede ser una obra de arte, una obra musical”. Junto con eso, aclara que abrieron sus puertas “un poco apurados” porque estaba lenta construcción, entonces abrimos en obra”.

Los muros de OBRA cuentan con una curatoria y la idea, explicó, “es que vayan exponiendo artistas” para así “decorar el lugar”, pero también “se van mostrando y van vendiendo”. A eso se suma que contarán también con sesiones musicales, “después vamos a hacer unos contenidos de podcast y de bartender de tragos”.

“Tenemos un concepto que se llama Open Pendrive, obra abierta. Vamos a tener las máquinas y todo el sistema instalado y tú puedes hacer tu reserva y anotarte para poder tocar com DJ. Entonces también te da espacio a gente que no tiene la posibilidad de tocar en ninguna parte, o un talento o alguien que le guste tiene la opción acá también de poder tocar”, detalló.

“Finalmente es un restaurante de alta energía, con la carta muy cuidada, que invita también mucho al arte. Y como vitrina para artistas emergentes, músicos, pintores. Entonces mucha colaboración con el mundo del arte también, esa es la idea”, recalcó von Mühlenbrock sobre OBRA.

OBRA se ubica en el Paseo El Mañío, el corazón de Vitacura. Un barrio que desde hace un tiempo que ha logrado revivir gracias a la apertura de nuevos locales, entre ellos este.e

Por lo mismo decidieron ubicarse en este punto. “Están saliendo muchos restaurantes nuevos, es seguro, tiene estacionamiento, es como un nuevo pueblo gastronómico. Entonces al final nos subimos a este nuevo auge que ya está teniendo”.

Los diferenciadores de OBRA

Matías Cabello, uno de los dueños de OBRA, recalca que buscan que este sea un lugar que no solo se encasille en un tipo de público, sino que buscan que sea algo más “transgeneracional”. Es decir, “un lugar social” al que pueda venir un público de 25 años hacia arriba, pero también uno más adulto que hoy en día no tiene un espacio como este para salir de noche, a no ser que sea un restaurante.

Eso también los permitirá acercarlos a un punto que también será clave en el lugar: la música. En el futuro buscarán establecer un espacio para que quienes tengan conocimientos como DJ’s puedan exponer su arte y su talento frente a sus amigos, reservando para poder tocar máximo una hora.

“Si quieres tocar, podrás tocar acá. Aparte, cuando saben tocar o no tienen mucho espacio para tocar en la casa, lo único que quieren es hacerlo enfrente de gente. Y sobre todo que lo vean los amigos. Entonces, finalmente, tiene mucho concepto como el arte del muro”, destacó Karin, quien recalcó que es una forma de fomentar el arte.

Lo mismo ocurre con las obras que exponen en sus paredes o en el mismo baño del lugar, donde una de ellas pertenece a una artista emergente que es adulta. “Si la señora tiene 60 años y se le ocurre pintar también es una artista”, señala Cabello, por lo que también buscan darle su espacio.

Algo que recalcan de OBRA es que no se encasilla en un tipo de comida, pero sí ofrecen un “producto muy cuidado” con un precio que “no va a subir”, ya que la idea es que sea “precio-calidad, que tú puedas volver dos o tres veces a la semana”, con una “variedad de platos, de entrada, marisco, pescado, pato, carnes, diferente tipo de ensalada”, para que así puedas venir ya sea a almorzar como en la tarde-noche.

Actualmente el lugar está en marcha blanca y esperan que en marzo puedan realizar un lanzamiento en grande.