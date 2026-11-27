La tarde en la que Laura Pérez conversó con este medio esperaba a un grupo de estudiantes de posgrado en la cima del cerro Calán. Esa noche verían Saturno.

No mira el cielo como quisiera. Gran parte de su trabajo ha estado mediado por radiotelescopios, que a diferencia de los telescopios ópticos, captan lo que es invisible a la vista. Más de una década de trabajo descifrando el universo frío, la acaba de situar entre los investigadores más citados de todo el mundo.

Hace solo unos días, Clarivate reunió en un listado, conocido como Highly Cited Researchers 2026, al 1% de los investigadores más citados en cada campo alrededor del mundo. La académica del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, fue la única mujer chilena incluida en este ranking y también la primera en la categoría Space Sciences.

“No es necesariamente un reconocimiento a la persona más prolífica publicando, sino a alguien que ha dejado una huella, cimientos, un camino a seguir”, explica Pérez a EL DÍNAMO.

La investigadora principal del Centro de Astrofísica y Tecnologías Afines (CATA) abrió estos caminos con el mismo horizonte que los humanos han perseguido por años. “Siempre nos hemos preguntado cómo se gesta la vida en nuestro planeta y si existe vida en otros”, cuenta. Para responder estas interrogantes sobre la vida, Pérez optó por descifrar primero cómo es que nace un planeta.

Más allá de la teoría estándar

Seguir la formación de un planeta de principio a fin no es viable. “Estos procesos duran millones de años, mucho más que la vida humana o el tiempo que llevamos estudiando astronomía moderna. Sin embargo, al observar objetos en distintas etapas podemos hacerlo”, aclara Pérez.

La astrónoma eligió centrarse en el proceso más temprano: ¿cómo nace un planeta? La teoría dice que este proceso ocurre de manera gradual y de menos a más, cerca de estrellas jóvenes, con discos protoplanetarios.

“Esa era la teoría estándar, que creemos que funciona bastante bien. Sin embargo, en este estudio vimos una teoría que también había sido propuesta hace mucho tiempo y que tiene que ver con pasar de algo grande a algo todavía más grande“, resume sobre uno de sus estudios más citados y sobre el que han nacido otros artículos.

La teoría que trabaja Pérez propone que algunos planetas podrían formarse mediante un proceso mucho más rápido que el modelo tradicional, a partir del colapso de regiones muy densas dentro del propio disco. Con el radiotelescopio ALMA, y junto a su equipo, pudo detectar dos brazos espirales, producidos por ondas de densidad, en el disco protoplanetario que rodea a la estrella Elias 2-27. Los hallazgos publicados en la revista Science han sido reproducidos más de 300 veces en otros estudios.

“Realmente estábamos ante la posibilidad de una forma distinta de formación, en la que el colapso de esta inestabilidad sería lo que formaría los planetas”, precisa.

Hacia el futuro

Para la astrónoma lo más fascinante tanto de su trabajo como del reconocimiento que recibió es lo que viene. “Puedes construir nueva ciencia, pero necesitas los cimientos, y para eso utilizas las investigaciones anteriores. Que te citen implica nuevos estudios, nuevas ideas y nuevas discusiones en la ciencia”, explica.

“Me encanta pensar en los astrónomos del futuro porque Chile, en pocos años más —no tan lejos del presente incluso—, va a tener los telescopios más grandes del mundo. A veces, cuando estoy trabajando en mi oficina, me gusta pensar: “Uy, yo ahora estoy acá y quizás hay una niña o un niño que está estudiando en el colegio y que va a utilizar esos telescopios y va a hacer un descubrimiento gigante sobre algo que ni siquiera me puedo imaginar ahora”, añade.

Por ahora, Pérez sigue en búsqueda de nuevos planetas en formación. Junto a un alumno de doctorado detectaron polvo cerca de una estrella joven. “Quizás podría ser indicio de un planeta naciendo”, teoriza. También trabaja junto a un grupo de investigadores internacionales aquellas estrellas más pequeñas que el Sol y que pese a ser las más comunes del universo, suelen estar más olvidadas en las investigaciones.

Mientras tanto, espera que las condiciones para los investigadores chilenos se expandan en los próximos años, con mayores recursos. “En estos casi diez años que llevo de vuelta he visto cómo quizás muy buenas ideas se quedan en el tintero. Para avanzar necesitamos una sociedad que sepa más y a la que le interese mucho más la ciencia”, advierte.

Más allá de los reconocimientos, Pérez vuelve a lo que la hizo emprender este camino: “La curiosidad que siento como astrónoma al observar el universo, y esa fortuna que tenemos de estar en un momento de la historia de la humanidad en que puedo sentarme a trabajar en esto y pensar qué datos podemos capturar para entender estos fenómenos, me llena mucho. Aunque la mayor parte de las veces es pura frustración y cabezazos contra la pared, de repente ocurren estos momentos en que dices: “Oh, me di cuenta de algo”. Es como un eureka. Es muy satisfactorio y es algo casi egoísta, casi íntimo”.