Velorio de Héctor Noguera: conoce horarios y detalles de este miércoles

Sus restos están siendo velados en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, ubicado en Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

Este miércoles se llevará a cabo el segundo día del velorio del actor Héctor Noguera, quien falleció a los 88 años debido a complicaciones de salud asociadas a un agresivo cáncer.

Aunque la emotiva despedida a Noguera ya comenzó en el Campus Oriente de la Universidad Católica, familiares, amigos y seguidores todavía pueden acercarse para darle el último adiós.

Sus restos están siendo velados en el Templo del Centro de Extensión de la Pontificia Universidad Católica, ubicado en Avenida Jaime Guzmán Errázuriz 3300, Providencia.

El centro estará abierto este miércoles 29 de octubre desde las 10:00 hasta las 21:00 horas para quienes deseen rendirle homenaje.

La misa de despedida se celebrará el jueves 30 de octubre a las 11:00 horas en el Templo Mayor del Campus Oriente de la universidad.

Posteriormente, el funeral se realizará en el Cementerio Parque del Recuerdo, situado en Américo Vespucio 555, Huechuraba, también durante la jornada del jueves.

El actor, director y maestro chileno Héctor Noguera fue una figura emblemática del teatro, cine y televisión chilena, con más de seis décadas de trayectoria, participando en películas como El Chacal de Nahueltoro y teleseries clásicas como Machos, Romané y Sucupira.

Fue galardonado con el Premio Nacional de Artes de la Representación y Audiovisuales en 2015. En sus últimos proyectos, como la teleserie Aguas de Oro, su participación se adaptó mediante videollamadas debido a su estado de salud.