Presidente Boric recuerda con emoción encuentro con Héctor Noguera: “Fue un gigante del teatro y la cultura”

Desde La Moneda y antes de emprender su viaje a Corea del Sur, el mandatario destacó la trascendencia de Héctor “Tito” Noguera en la vida de los chilenos.

El Presidente Gabriel Boric rindió un sentido homenaje al fallecido actor y director Héctor Noguera, calificándolo como “un gigante de Chile, un gigante del teatro y la cultura, cuyo legado permanecerá vivo a través de su trabajo en las tablas, en el cine, en la televisión, en la educación, en su familia y en todos quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo”.

“Pensaba en que es poca la gente a la que la familia deja entrar a su casa todas las noches y lo sienten como uno más”, indicó Boric.

El Presidente Boric también rememoró la emoción que sintió al conocer a Héctor Noguera. “La primera vez que lo vi, la verdad, no lo podía creer, porque es de esas figuras que abarcan la historia de toda una vida, desde que uno tiene conciencia”, comentó el jefe de Estado.

Asimismo, señaló que “uno se encariña, y más aún después de la oportunidad de conocerlo y ver su compromiso con la cultura, con el arte. Eso también trasciende su ámbito de trabajo, su expertise profesional con Chile”.

Boric destacó además cómo “Tito” Noguera se comprometió con “un Chile justo, con un Chile más amable, con un Chile en donde la cultura se entiende como el espíritu de un pueblo que tiene que ser regado y florecer en todas partes”.

“Tito Noguera representó eso, y lo seguirá representando, y por eso hoy día estamos tristes, pero a la vez orgullosos. Tenemos pena, pero también alegría. Es de estas sensaciones contradictorias que cuesta expresar, pero que genera un gigante como él”, concluyó el mandatario.