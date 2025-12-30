Chile en la élite gastronómica, revista española incluye experiencias de Concha y Toro entre las mejores del mundo

La publicación española “Catas de Arte” destacó 37 mejores experiencias culinarias a nivel mundial, en el marco de la conmemoración de su XII aniversario, edición en la que distingue propuestas internacionales que articulan excelencia gastronómica, rigor técnico, estética y una sólida lectura cultural contemporánea.

Bajo la curaduría de su director, el escritor y crítico gastronómico Beto Navarro, la edición conmemorativa de los 12 años de la prestigiosa revista digital Catas de Arte –en un artículo titulado “Una mirada artística de la gastronomía 2025”– reúne experiencias que encarnan la vanguardia de la culinaria actual, entendida no solo desde el sabor, sino también desde el relato, la identidad territorial, la hospitalidad y el cruce virtuoso entre gastronomía y mundo del vino.

CEDIDA.

Tanto el Centro del Vino Concha y Toro como su restaurant, Bodega 1883, fueron distinguidos en la categoría “Prestigio Global”. En el caso del Centro del Vino, la publicación destacó su excelencia en enoturismo y diseño, subrayando una propuesta que conjuga modernidad, hospitalidad y una puesta en valor del arte y la cultura vinícola.

CEDIDA.

Por su parte, el restaurant Bodega 1883, bajo la dirección de los chefs Tomás Saldivia e Ismael Lastra, fue valorado por su hospitalidad y reinterpretación de la cocina chilena, consolidando una propuesta gastronómica de alto nivel, profundamente conectada con el territorio.

Este reconocimiento reafirma al Centro del Vino Concha y Toro como un referente en experiencias enoturísticas integrales, donde vino, gastronomía, patrimonio, cultura e innovación dialogan con coherencia y profundidad. Asimismo, posiciona a Bodega 1883 como una mesa que pone en valor el producto local y la identidad culinaria chilena desde una mirada contemporánea, proyectando al país en el escenario internacional a través de su cocina.

CEDIDA.

Acerca del Centro del Vino Concha y Toro

El Centro del Vino Concha y Toro, ubicado en Pirque, es un destino enoturístico de clase mundial que pone a Chile a la vanguardia del turismo enológico global. Fue concebido como una experiencia inmersiva única que busca poner en valor el patrimonio vitivinícola chileno. Con más de 12.000 m², el centro ofrece seis zonas temáticas que incluyen espacios para degustaciones, experiencias museográficas, restaurantes, bodegas históricas y áreas dedicadas a la mundialmente conocida leyenda de Casillero del Diablo.

Desde 2022 cuenta con la certificación de turismo sustentable por Preferred by Nature y en 2024 la experiencia nocturna Casillero del Diablo recibió el premio de mejor experiencia enoturística de Chile.

Más información y reservas