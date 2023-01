Temen por la seguridad del príncipe Harry tras confesar que mató a 25 talibanes en Afganistán

6 de Enero de 2023

Nuevos detalles de la vida del miembro de la familia real británica se han conocido gracias a su autobiografía que se filtró antes del lanzamiento oficial.

A pesar de que aún no ha sido lanzado, el libro autobiográfico del príncipe Harry comenzó a circular por error en algunas librerías de España antes de tiempo. Spare (En Las Sombras en español), donde el miembro de la familia real desclasifica varios episodios, estará a la venta desde este martes; sin embargo, se han podido conocer varios detalles de cómo vivían los integrantes más famosos de la familia real del Reino Unido.

Una de las escenas que el hijo menor de la princesa Diana de Gales contó fue un enfrentamiento que tuvo con su hermano William, quien lo habría agredido después de nombrarle las críticas que soportaba su actual esposa, la estadounidense Meghan Markle.

“Me agarró del cuello, rasgó mi collar y me tiró al suelo. Caí en el plato del perro. Se partió debajo de mi espalda y los pedazos me cortaron. Me quedé allí por un momento, aturdido, pero luego me puse de pie y le dije que saliera”, fue uno de los momentos que el duque de Sussex relata.

Pero no es lo único. Medios ingleses como The Sun o la BBC han catalogado de preocupantes otra de las revelaciones de Harry, quien fue parte de la misión británica en Afganistán durante 2012 y 2013. La seguridad del hijo menor del rey Carlos podría estar en peligro después de confesar el número de talibanes que mató. Algunos, en la isla, acusaron traición al Ejército por revelar estos detalles.

“No es una estadística que me llene de orgullo, pero tampoco me avergüenzo de ello. Cuando me encontré en el fragor del combate no pensé en esos 25 como personas. Eran piezas de ajedrez quitadas del tablero, había que eliminar a las malas personas antes de que mataran a las buenas”, es uno de relatos que se pueden encontrar en su autobiografía.

Harry y la muerte de su madre Diana

Otro momento de la vida de Harry que él mismo cuenta en el libro es el momento en que se enteró del fallecimiento de Diana en el recordado accidente en el túnel del Puente del Alma en París el 31 de agosto de 1997. Es la primera vez que lo narra para el público.

Su padre se sentó al lado de él en su cama y le dijo al inicio que su madre había tenido un accidente y que no había podido recuperarse de las heridas. No hubo llantos ni muestras de cariño. “Mi padre no me abrazó. No se le daba muy bien expresar sus emociones en circunstancias normales… Es cierto que posó la mano una vez más sobre mi rodilla y me dijo: todo irá bien”, asegura el quinto en la línea de sucesión de la familia real británica.

Luego de eso, se lee en el libro, Harry estuvo sin llorar y estuvo despierto toda la noche sin conversar con nadie, ni siquiera con William. Al otro día comenzaron los protocolos y el bombardeo de noticias y detalles respecto a la muerte de Diana. Horas después se decidió que los dos hermanos participaran de los funerales.