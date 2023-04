En su reaparición pública: Cristina Fernández descartó una candidatura presidencial

28 de Abril de 2023

Ante 2.000 partidarios, Cristina Fernández aseguró que "yo ya viví, ya di lo que tenía que dar".

Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, vicepresidenta de Argentina, confirmó este jueves que no será candidata para las elecciones presidenciales que se desarrollarán el próximo 22 de octubre en el país vecino.

El anuncio lo hizo en un encuentro con más de 2.000 partidarios reunidos en el Teatro Argentino de La Plata, quienes no paraban de corear “¡Cristina presidenta!”.

Ante esto, Cristina Fernández de inmediato aclaró que “no, no, presidenta no” y que “no se hagan los rulos“, en el sentido de no hacerse falsas esperanzas.

Pese a que es una de las figuras mejor posicionadas en las encuestas junto a Javier Milei, la vicepresidenta recordó que está “condenada, proscripta, inhabilitada y con un intento de ser asesinada“.

“Yo ya viví, ya di lo que tenía que dar“, recalcó Cristina Fernández, quien tampoco se refirió a la decisión de Alberto Fernández de no presentarse a la reelección en los comicios de octubre.

La decisión de Alberto Fernández

Fue el pasado 21 de abril cuando Alberto Fernández, a través de redes sociales, confirmó que no se presentará a la reelección en octubre.

Bajo el título “Mi decisión“, el mandatario indicó que “el contexto económico me obliga a dedicar todos mis esfuerzos a atender los difíciles momentos que atraviesa la Argentina“.

En ese sentido, el 10 de diciembre “entregaré la banda presidencial a quien haya sido legítimamente elegido en las urnas por el voto popular“.

“Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político“, agregó.