El Empanauta: el comentario que enfrentó a Ricardo Darín con el gobierno de Milei

Ricardo Darín se enfrasca en discusión con el gobierno de Milei por empanadas

La polémica en Argentina ya está servida, ¿el plato principal? Empanadas. Los comentarios de Ricardo Darín, el reconocido actor trasandino y protagonista de El Eternauta, acerca del nivel de los precios al otro lado de la Cordillera generó críticas por parte de autoridades y figuras relacionadas al gobierno de Javier Milei.

“Una docena de empanadas cuesta 48 mil pesos (argentinos, unos 39.500 pesos chilenos)”, fue el ejemplo del actor que gatilló la controversia.

El intérprete, en un programa de televisión, se refería a la política económica del gobierno por la baja del consumo y el nivel de precios general de bienes básicos.

“Me llama la atención esto de sacar los dólares del colchón, ¿de quién están hablando? Una docena de empacadas cuesta 48 mil pesos, hay mucha gente que la está pasando muy mal“, dijo el actor. La frase se viralizó rápidamente por redes sociales, donde diversos usuarios llamaron El Empanauta a Darín por su último rol en la serie de Netflix.

Horas después, el ministro de Economía de Argentina, Luis Caputo, salió al paso indicando que el actor “se quiso hacer el nacional y popular y dijo una estupidez que todavía lo están gastando en redes“.

“Todo bien si él puede comprar empanadas en Mi Gusto o en Don Julio, pero las empanadas no valen eso, Ricardito. Es como que mañana vayas a Porsche y digas que la gente no puede comprarse un auto. Quedate tranquilo que la gente come empanadas ricas por 16 mil pesos (13 mil pesos chilenos)”, concluyó Caputo.

Javier Milei utilizó su cuenta personal de Instagram para compartir publicaciones que se burlaban de Ricardo Darín, que mostraban montajes con empanadas hechas de oro o con logotipos de marcas de lujo. Periodistas y comunicadores partidarios a La Libertad Avanza también realizaron menciones sobre lo sucedido.

La respuesta de Ricardo Darín a la ofensiva del gobierno

Tras la ola de ataques, el intérprete cuestionó el nivel de repercusión por un simple comentario en diálogo con LN+: “Más grave que los precios me parece que el gobierno te salga a atacar por una opinión. Si empezás a tener miedo de decir lo que pensás, te empezás a quedar callado y eso no está bien porque estamos en democracia“.

“Por supuesto que hay empanadas que cuestan menos, averigüe y también hay unas que cuestan más, pero eso es anecdótico. Que los precios están elevadísimos eso es una realidad, lo vemos todos“, agregó.

Posteriormente se refirió específicamente a los dichos de Caputo, acusando de que lo consideró “bastante despectivo para ser un funcionario público votado en democracia”.

“Debería ser un poco más educado. No entiendo por qué me trata mal y me dice Ricardito, lo que dijo es una estupidez, con lo cual me estaría tratando de estúpido. Es una oportunidad para comprobar cuanta gente hay cargada, que vuelca todo su odio. Me acusan de cosas que no soy”, cerró Darín.