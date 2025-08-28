Por qué suspendieron búsqueda de la alpinista rusa en Kirguistán: su hijo insiste que está viva

Un alpinista italiano murió al intentar salvarla, y más tarde un helicóptero de salvamento también sufrió un accidente en la montaña.

Las autoridades de Kirguistán suspendieron la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna en la montaña después de un trabajo de casi dos semanas, pese a que el hijo de la mujer de 47 años aseguró a través de las redes sociales que ella “está viva”.

De acuerdo con lo informado por las autoridades del país asiático, decidieron poner fin a la operación de rescate tras no haber encontrado ninguna señal de vida de la deportista, quien el pasado 12 de agosto se rompió una pierna cuando subía Pico Pobeda, de una altura de 7.439 metros.

Según el último reporte, se decidió suspender la búsqueda luego de que un dron equipado con una cámara térmica sobrevoló una amplia zona y no detectó ningún signo de la alpinista rusa.

“Según el análisis de los datos obtenidos, y teniendo en cuenta una combinación de factores, especialmente las condiciones climáticas extremas y las especificidades de la zona, no se ha detectado ninguna señal de vida en el lugar en el que se halla Natalia Nagovitsyna“, declaró en un comunicado la Agencia de Seguridad de Kirguistán.

El hijo de la alpinista rusa asegura que su madre sigue viva

El pasado 15 de agosto, un alpinista italiano murió al intentar salvarla, y más tarde un helicóptero de salvamento también sufrió un accidente en la montaña.

Pese a que expertos de ese país apuntan que nunca se ha rescatado a una persona a esa altura en esa montaña, el hijo de la alpinista rusa asegura que su madre sigue viva, para lo que se aferra a un video en el que ella aparece saludando mientras se resguarda de la nieve en una carpa.

Lo anterior, aunque los medios internacionales explicaron que el material audiovosual fue grabado siete días antes de su desaparición.