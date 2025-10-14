La insólita molestia de Trump con la revista Time y la fotografía que “borró” su pelo

“La foto puede que sea la peor de todos los tiempos”, indicó el mandatario sobre la imagen seleccionada por la revista.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se quejó por la foto que la revista Time escogió para su última portada, criticando que le “borraron” el pelo y que la imagen escogida es “realmente mala“.

Entre sus quejas, el mandatario aseguró que una de sus grandes preocupaciones es el ángulo en que le tomaron la imagen.

“Time escribió un artículo relativamente bueno sobre mí, pero la foto puede que sea la peor de todos los tiempos. Me han borrado el pelo y han puesto algo flotando sobre mi cabeza que parecía una corona, pero extremadamente pequeña. ¡Muy raro!”, escribió el líder republicano a través de su plataforma Truth Social.

De tal manera, el mandatario agregó sus observaciones respecto a la elección de la imagen: “Nunca me han gustado las fotos tomadas desde ángulos inferiores, pero esta es una fotografía muy mala y merece ser señalada. ¿Qué están haciendo y por qué?“.

La revista Time muestra a Trump desde abajo y de lado mirando al horizonte con un traje azul, camisa blanca y corbata roja, los colores representativos de la bandera de Estados Unidos, mientras que la parte frontal de su pelo parece difuminada por los efectos de la luz. Por su parte, su cuello se ve apretado por la misma camisa.

La publicación, revelada el lunes, incluye el titular Su triunfo acompañando la polémica imagen. Junto a ello, el ex primer ministro de Israel, Ehud Barak (1999-2001) escribe un artículo titulado El líder que Israel necesitaba.

Durante aquella jornada, el presidente norteamericano viajó a Israel y Egipto. En la primera parada dio un discurso en el Parlamento y se reunió con familiares de rehenes israelíes, mientras que en la segunda co-presidió la denominada Cumbre de la Paz, donde se firmó el acuerdo que pone fin a los dos años de guerra en el enclave.