El misterio del soldado muerto hallado en la residencia oficial de Javier Milei: lo que se sabe hasta el momento

El cuerpo fue hallado en un puesto interno y fue identificado como un joven integrante del Escuadrón Chacabuco.

Un soldado fue encontrado muerto durante la madrugada de este martes en la Quinta de Olivos, la residencia oficial del presidente argentino Javier Milei, ubicada en las afueras de Buenos Aires. El hallazgo activó de inmediato los protocolos de seguridad y dio inicio a una investigación judicial para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

A través de un comunicado oficial, la Presidencia de la Nación informó que, tras encontrarse el cuerpo, se dio aviso a los servicios médicos de emergencia, los cuales acudieron al lugar y constataron el deceso del uniformado. Desde el Ejecutivo señalaron además que, de acuerdo con los primeros antecedentes recabados, la principal hipótesis apunta a un suicidio.

Según informó el diario Clarín, el soldado pertenecía al cuerpo de seguridad encargado de la custodia de la residencia presidencial. El medio precisó que el cuerpo fue hallado en uno de los puestos internos del predio y presentaba un disparo efectuado con un arma larga. Asimismo, el portal identificó al fallecido como Rodrigo Gómez, de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco.

El caso quedó en manos de la Justicia Federal. Desde el Gobierno argentino confirmaron que “por disposición del Juzgado Federal interviniente, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, se dio intervención a las distintas áreas de las fuerzas federales, a fin de llevar adelante las pericias necesarias”. Las diligencias buscan establecer con precisión cómo ocurrieron los hechos y descartar la participación de terceros.

La investigación por el hallazgo del soldado muerto en la residencia oficial de Milei

En el comunicado difundido tras el suceso, el Ejecutivo expresó sus condolencias por la muerte del joven soldado. “El Presidente de la Nación y todo el Gobierno Nacional expresa sus condolencias y acompaña a la familia en este momento de dolor“, señaló la declaración oficial.

Mientras avanzan las pericias y la investigación judicial, las autoridades mantienen reserva sobre detalles adicionales del caso, que se enmarca el mismo día en que el presidente electo José Antonio Kast visita de manera oficial a Milei en la Casa Rosada. Por el momento, la Dirección de Unidades Operativas Federales (DUOF) de San Isidro, realizando labores en conjunto con la Policía Federal.