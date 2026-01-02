Perú refuerza coordinación con Chile para sostener una política migratoria “regular, segura y ordenada”

El gobierno de Perú informó que se encuentra avanzando en coordinaciones con distintos países de la región, entre ellos Chile, con el objetivo de articular una respuesta común frente a la crisis migratoria provocada por la situación en Venezuela. La estrategia busca enfrentar de manera conjunta el aumento de los flujos migratorios irregulares que afectan a varios Estados sudamericanos.

Así lo confirmó el ministro de Relaciones Exteriores peruano, Hugo De Zela, quien detalló que ya existen acuerdos iniciales con Chile para abordar este fenómeno de forma coordinada. En entrevista con el diario El Peruano, el canciller explicó que estas definiciones se inscriben en el marco del Comité Binacional de Política Migratoria entre ambos países, cuya última reunión se llevó a cabo en diciembre pasado.

En dicha instancia, Perú y Chile acordaron reforzar los controles en sus fronteras, con el propósito de ordenar los flujos migratorios y disminuir los ingresos por pasos no habilitados. De Zela precisó que, en el caso peruano, se ha intensificado la presencia de fuerzas militares y policiales en las zonas fronterizas, junto con el aumento de los patrullajes y la instalación de sistemas de cámaras de vigilancia.

Según el jefe de la diplomacia peruana, estas medidas apuntan a fortalecer la capacidad de fiscalización del Estado ante un fenómeno que ha superado las capacidades operativas del país. Uno de los ejes centrales de la coordinación bilateral, añadió, es la cooperación directa entre las policías de Perú y Chile.

Los dichos del canciller de Perú sobre los ajustes a su política migratoria

“Hay un protocolo de entendimiento entre la policía de los dos países para manejar cualquier tema, y se ha convenido que cada país va a intentar evitar la salida irregular”, explicó el canciller. En esa línea, señaló que si una persona logra cruzar de manera irregular hacia el país vecino, será devuelta al territorio desde el cual salió, como una forma de desincentivar estos desplazamientos fuera de los canales formales.

De Zela subrayó que el objetivo final de estas acciones es garantizar que la migración en la región “sea de carácter regular, segura y ordenada”, en concordancia con los estándares internacionales. En ese contexto, fue enfático al señalar que a los extranjeros que no cumplan con los requisitos legales no se les permitirá ingresar. “El Perú ya no está en capacidad de seguir acogiendo a migrantes irregulares. Nosotros tenemos nuestras capacidades rebasadas”, afirmó.

Respecto del destino de las personas migrantes que no puedan ingresar ni sean aceptadas por otros países, el canciller reconoció que ese punto aún se encuentra en discusión a nivel regional, configurándose como uno de los principales desafíos pendientes en la búsqueda de una respuesta coordinada a una crisis que sigue generando fricciones a países como Perú y Chile.