Nuevo ataque de Israel deja al menos 21 palestinos muertos en Franja de Gaza

Israel y Hamás se acusan mutuamente de violar el alto el fuego en medio de los asesinatos a civiles en bombardeos, incluyendo niños.

Foto: OMAR AL-QATTAA / AFP

El ejército de Israel lanzó en las últimas horas una serie de ofensivas aéreas y de artillería en la Franja de Gaza, dejando al menos 21 palestinos —entre ellos varios niños—muertos como consecuencia del ataque, según informó el ministerio de Salud gazatí, bajo el control de Hamás.

Israel sostiene que las operaciones constituyen una respuesta directa a una emboscada atribuida a Hamás, donde uno de sus oficiales reservistas resultó gravemente herido. El movimiento islamista, en cambio, rechaza esa versión y denuncia que se trata de “un falso pretexto para justificar la continuación de los asesinatos y la agresión contra nuestro pueblo”, al tiempo que solicita la intervención de los mediadores de la tregua vigente desde hace cuatro meses.

La mayoría de las víctimas se registraron en Ciudad de Gaza. En el barrio de Tuffah murieron cuatro integrantes de la familia Haboush, entre ellos un niño y una niña de 16 y 12 años. Las autoridades locales también informaron la muerte de un paramédico de la Media Luna Roja Palestina en un ataque en Jan Yunis, al sur.

Un oficial israelí afirmó que la ofensiva responde a “la flagrante violación del acuerdo de alto el fuego por parte de Hamás”. Según los términos de la tregua, basada en un plan del presidente estadounidense Donald Trump, Israel se replegó en su primera fase a la denominada Línea Amarilla, manteniendo el control del 53% del territorio, mientras Hamás quedó a cargo del 47% restante, donde viven cerca de dos millones de personas.

En medio de ataque de Israel que dejó 21 palestinos muertos en Gaza: la polémica por paso fronterizo

Las acusaciones cruzadas se producen en paralelo a la reapertura limitada del paso fronterizo de Rafah, única salida de Gaza no controlada por Israel. El tránsito diario está restringido a 150 personas que salen del enclave y 50 que ingresan desde el Sinaí.

Autoridades palestinas denunciaron este miércoles la suspensión del paso de pacientes hacia Egipto, algo que Israel negó, alegando falta de coordinación por parte de la Organización Mundial de la Salud.

El complejo inicio de esta reapertura refleja la fragilidad de una tregua marcada por fuego intermitente, desconfianza y profundas discrepancias sobre los próximos pasos: el desarme de Hamas, la retirada israelí y la reconstrucción de Gaza.