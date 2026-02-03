Esta es la sanción que recibió un joven israelí por fumar en las Torres del Paine

Halifa Nevo ya había sido formalizado semanas previas por el uso indebido de fuego en estas zonas protegidas del parque.

El Juzgado de Garantía de Puerto Natales, en la Región de Magallanes, resolvió aplicar una salida alternativa en la causa que involucra al ciudadano israelí Halifa Nevo, quien fue formalizado por encender un cigarrillo al interior del Parque Nacional Torres del Paine.

El imputado fue detenido el pasado 14 de enero, luego de que un trabajador de una empresa concesionaria lo fotografiara mientras cometía la infracción en el campamento Dickson, ubicado dentro del parque nacional.

Durante esta semana se desarrolló una nueva audiencia, instancia en la que se analizó una salida alternativa con el objetivo de poner término al proceso judicial.

Al respecto, la fiscal Paula Hott explicó que “el Ministerio Público buscó proponer ciertas condiciones que permitieran retribuir este delito”.

En ese contexto, el tribunal determinó que el ciudadano israelí deberá realizar una donación de $1 millón de pesos al Cuerpo de Bomberos de Última Esperanza.

A esta medida se suma la prohibición de ingresar a territorio nacional durante los próximos doce meses.

Según detalló la persecutora, “él ya había sido formalizado semanas previas por el uso indebido de fuego en estas zonas protegidas del parque, y para el lunes estaba fijada una audiencia de salida alternativa para darle término a la causa”.

Asimismo, recalcó que “el Ministerio Público buscó proponer ciertas condiciones que permitieran retribuir este delito que habría cometido, y lo que se pidió fue instar al imputado a que pagara una donación a Bomberos de Última Esperanza”.

Finalmente, precisó que “el pago, en el caso de él, es de un millón de pesos y, además, se le fijó la prohibición de volver a ingresar al país. Es por el plazo de un año y el pago debería efectuarse el día de hoy (ayer lunes)”, concluyó la fiscal.