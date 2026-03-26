Chuck Edwards, el congresista republicano que impulsa veto a candidatura de Bachelet a la ONU

Edwards abordó el tema cuatro días antes de que José Antonio Kast retirara el respaldo de Chile a la postulación de Bachelet.

AGENCIA UNO/ARCHIVO

El congresista estadounidense del partido Republicano, Chuck Edwards, reveló que circula una carta firmada por un grupo de legisladores que pone en duda la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de las Naciones Unidas (ONU).

Según consignó La Segunda, los firmantes sostienen que la ex presidenta de Chile ha “priorizado repetidamente una agenda extremista sobre el aborto”, por lo que la consideran una candidata inadecuada para el cargo y estiman que Estaos Unidos debería bloquear su nombramiento.

Edwards abordó el tema cuatro días antes de que José Antonio Kast retirara el respaldo de Chile a la postulación de Bachelet, durante la sesión del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, uno de los órganos más influyentes del Congreso estadounidense.

“Hay una carta circulando con la opinión de muchos miembros del Congreso. Quería informarle ahora de nuestra profunda preocupación respecto a la nominación de la Dra. Michelle Bachelet para ser la próxima Secretaria General de las Naciones Unidas”, señaló.

“Muchos de nosotros creemos que es una candidata inadecuada y consideramos que Estados Unidos, como miembro permanente del Consejo de Seguridad, debería vetar esa selección. No voy a pedirle que comenten sobre eso; solo quería aprovechar la oportunidad para compartir esa opinión”, concluyó.

A pesar de todo lo anterior, la postulación de Michelle Bachelet continúa en pie y entre los países que sí respaldan esta nominación se encuentran México y Brasil.