Comisionado de DD.HH de la ONU critica a Israel por nuevos asentamientos en territorios ocupados

El Ejecutivo que lidera Benjamin Netanyahu no confirmó ni desmintintió la información que dio a conocer el diario The Times of Israel.

ONU.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Turk, manifestó su preocupación por la medida que adoptó el gabinete de seguridad de Israel respecto del territorio palestino de Cisjordania.

Según reveló el diario The Times of Israel, la semana pasada se aprobó la creación de 34 nuevos asentamientos en ese territorio, una información que no ha sido confirmada ni desmentida por el Ejecutivo que lidera Benjamin Netanyahu.

Con la resolución aumentaría a 103 el total de asentamientos construidos o legalizados en Cisjordania desde que el actual gobierno asumió sus funciones en diciembre de 2022.

El citado medio recordó que, en las tres décadas anteriores, las autoridades israelíes habían aprobado seis instalaciones de este tipo en dicho territorio palestino.

El llamado del comisionado de DD.HH de la ONU a Israel

De acuerdo con lo resaltado por el comisionado de DD.HH de la ONU, esa cifra de asentamientos es “la mayor aprobada de un solo golpe” por parte del gobierno de Israel.

“Esto continúa la marcada tendencia al alza de la construcción ilegal de asentamientos, que extiende y consolida la anexión israelí del territorio palestino ocupado“, alertó el funcionario.

A continuación, Turk sostuvo que “Israel debe cesar de inmediato el establecimiento y la expansión de asentamientos, y revertir sus políticas de asentamiento evacuando a todos los colonos y poniendo fin a la ocupación del territorio palestino”.