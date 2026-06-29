Ya son cuatro: Cancillería confirmó nueva víctima chilena durante terremotos en Venezuela

Desde la cartera precisaron que tomaron conocimiento del caso gracias a los familiares de la víctima.

La Cancillería confirmó una nueva víctima chilena durante los terremotos ocurridos la semana pasada en las ciudades de Caracas y La Guaira, en Venezuela.

A través de un mensaje en redes sociales lamentaron “informar el fallecimiento de una nueva persona de nacionalidad chilena tras los terremotos en Venezuela“.

Desde la cartera precisaron que tomaron conocimiento del caso gracias a los familiares de la víctima, con quienes mantienen contacto para “brindar asistencia, orientación y contención”.

Con esta nueva víctima chilena ya son cuatro los compatriotas que perdieron la vida en los terremotos ocurridos en Venezuela. De ellos se han identificado a dos de las víctimas.

Una de ellas era Érika Ramírez, influencer chilena que se desempeñaba como maquilladora, especialista en belleza y cabello, y creadora de contenido en redes sociales. La mujer se encontraba en un restaurant en La Guaira cuando ocurrió el movimiento telúrico, lo que provocó el colpaso de una pared que le terminó quitando la vida.

El otro chileno identificado es Héctor Riquelme, quien llevaba 26 años viviendo en el país caribeño y era dueño de un minimarket en La Guaira. Cuando los terremotos azotaron la zona se encontraba en su departamento en el edificio Albatros, el cual se derrumbó. Su cuerpo fue encontrado después de varios días bajo los escombros.