La historia de Héctor Riquelme, el chileno que perdió la vida en los terremotos de Venezuela

La familia se enteró de su muerte por la prensa, por lo que hicieron un llamado al Gobierno para que se comuniquen con ellos, lo que no ha ocurrido.

Héctor Riquelme se convirtió en el segundo chileno identificado que falleció producto de los terremotos que se registraron la semana pasada en Venezuela.

El comerciante, quien administraba un minimarket en La Guaira y llevaba casi 26 años en el país caribeño, vivía en el primer piso del edificio Albatros, el cual se derrumbó por completo producto de la tragedia. Su cuerpo fue rescatado luego de pasar varios días bajo los escombros.

Tras llegar a vivir a Venezuela, Riquelme conoció a una mujer de nacionalidad peruana con quien tuvo cuatro hijos. Tres de ellos viven en Barcelona, España, mientras que la menor, Pamela, residía en el mismo edificio que colapsó. Ella y su esposo lograron salir con vida, no así su hija Sofía.

Marcelo Riquelme, el hermano del chileno que falleció producto de los terremotos en Venezuela, comentó a LUN que pese a la distancia, “nosotros hablábamos bastante seguido. Especialmente con mi sobrina. La semana pasada había hablado con ella y todos estaban bien”.

“A mi hermano le iba bien. Tenía un minimarket, estaba bien de salud y no le faltaba nada. Hasta que lamentablemente ocurrió esta terrible tragedia”, agregó.

Llamado al Gobierno

La familia de Héctor se enteró de la noticia no por un llamado oficial, sino que en la prensa luego de que el subsecretario Máximo Pavez diera a conocer que la cifra de compatriotas muertos en Venezuela había ascendido a tres.

Por lo mismo, hicieron un llamado a las autoridades. “Necesitamos que el Gobierno nos entregue las informaciones directamente. Nadie se ha comunicado con nosotros. Mi mamá está destrozada siguiendo las noticias por televisión”, afirmó Marcelo.

Junto con eso, señaló que “nosotros lo único que pedimos es que rescaten su cuerpo para poder darle una sepultura como corresponde. Mi sobrina quiere que se quede allá, que lo entierren junto a su nieta”.