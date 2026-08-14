Quién es Binface, el candidato que se disfraza de guerrero intergaláctico y que salió segundo en elección de Reino Unido

Se ubicó tras el líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage, gracias a propuestas como pedir a la familia real que abandone el Palacio de Buckingham.

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Casi 10 mil votos en una elección de diputados en Reino Unido consiguió un inusual candidato que se disfraza de guerrero espacial intergaláctico y que se presentó en los comicios como el Conde Binface (Cara de basurero).

Con ese resultado, Jonathan David Harvey, de 46 años, se situó en el segundo lugar tras el ganador del cupo por la circunscripción inglesa de Clacton, el líder del partido antiinmigración Reform UK, Nigel Farage.

Se trata del mejor resultado obtenido por Binface desde que se presentó por primera vez en 2017, ya que logró alrededor del 27% de los sufragios, mientras que el ganador consiguió algo más del 63 por ciento.

Pese a que la postulación de Farage desencadenó un boicot masivo por parte de los principales partidos de Reino Unido, el promotor del Brexit consiguió recuperar su silla en el Parlamento, al que había renunciado tras el inicio de una indagatoria vinculada a sus finanzas.

Quién es el candidato que se disfraza en el Reino Unido

Jonathan David Harvey es un humorista graduado de la Universidad de Oxford que se hizo conocido tras escribir guiones para dos programas de comedia de la BBC.

La primera vez que se disfrazó como el Conde Binface fue en 2017, cuando consiguió solo 249 votos, pero ganó espacios en las redes sociales que le valieron incluso ser invitado al programa Last Week Tonight, de la cadena HBO.

Más tarde se presentó en los comicios de 2019, 2024 y 2026, en los cuales solamente obtuvo un máximo de 308 votos.

Como Farage rompió la tradición y no estuvo presente este viernes en la ceremonia en la que se dieron a conocer los resultados del escrutinio, Binface se declaró como “el ganador entre los candidatos que se molestaron en presentarse para conocer los resultados“.

Entre las propuestas del guerrero intergaláctico para esta última elección se incluyeron “reducir tus impuestos y subir los de todos los demás”, nacionalizar a la cantante Adele, bajar el precio de los helados y pedir a la familia real que abandone el Palacio de Buckingham.