Ness: el restaurante del momento en Buenos Aires que llega a La Mesa

Ness abrió en octubre de 2024 en Núñez y en su primera aparición en la lista 50 Best Latinoamérica entró directo al puesto N.º 64. Este año fue seleccionado por la Guía Michelin Argentina. Así, el proyecto del cocinero Leo Lanussol es hoy uno de los más comentados de Buenos Aires y estrella del nuevo polo gastronómico del barrio de Nuñez.

El próximo sábado 3 de octubre, Lanussol llegará a Santiago junto a Bertil Tøttenborg, el sommelier danés a cargo de la propuesta de vinos de Ness, para cocinar junto a Álvaro Romero en una edición especial de La Mesa Latina. La cena será la última fecha del ciclo 2026 y coincidirá con la celebración de los ocho años de vida de La Mesa.

Ness tiene el fuego como eje de su cocina. Todo se cocina a leña, en el horno de barro, parrilla, plancha, ahumados y rescoldos, en una propuesta basada en productos de estación. A esta cocina de fuegos se suma el trabajo con fermentos experimentales: misos, garums, vinagres y conservas que dan profundidad a los platos. Una propuesta directa, centrada en el producto y el oficio.

Detrás de la propuesta de vinos está Bertil Tøttenborg, sommelier danés con sólida trayectoria internacional. Su selección, construida sobre productores orgánicos, biodinámicos y bodegas tradicionales, es su forma de entender la hospitalidad.

“Leo es uno de los pocos cocineros que realmente entiende el fuego como un lenguaje. No es decorativo, no es un recurso estético, es la base de todo lo que hace. En La Mesa compartimos esa mirada, y estamos muy contentos de recibirlos”, dice el chef Álvaro Romero.

La visita de Ness cerrará La Mesa Latina 2026: un año de encuentros con cocineros y proyectos de distintos puntos de Latinoamérica, como la argentina Narda Lepes y el mexicano Santiago Moctezuma. La fecha, además, coincidirá con la celebración de los ocho años de La Mesa.

Coordenadas

Cena La Mesa Latina con Leo Lanussol + Bertil Tøttenborg de Ness + La Mesa