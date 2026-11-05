La advertencia de la ONU ante peak del fenómeno de El Niño

La Organización Meteorológica Mundial advirtió que las temperaturas del Pacífico continúan aumentando. El fenómeno podría alcanzar su mayor intensidad en diciembre y extenderse hasta febrero de 2027.

El fenómeno de El Niño podría alcanzar una intensidad histórica. Así lo advirtió la Organización Meteorológica Mundial (OMM), organismo dependiente de Naciones Unidas (ONU), en su más reciente actualización sobre la evolución de este evento climático.

Según el organismo, las temperaturas de la superficie del océano Pacífico Central y Oriental continúan subiendo. Este indicador es uno de los principales parámetros que utilizan los expertos para medir la intensidad de El Niño.

“Las temperaturas siguen aumentando a medida que El Niño se acerca a su peak previsto para diciembre”, señaló la OMM.

Fenómeno de El Niño podría alcanzar niveles históricos

Las cifras muestran un aumento importante durante los últimos meses. En junio, la temperatura de la superficie del mar registró una anomalía de 1,6 °C. Para agosto, el indicador ya había llegado a 2,5 °C por sobre el promedio.

Sin embargo, las proyecciones más recientes apuntan a un escenario todavía más intenso. La OMM estima que entre noviembre de 2026 y enero de 2027 el fenómeno podría alcanzar una anomalía cercana a los 3,8 °C.

Ante este panorama, la institución mantiene su pronóstico de que El Niño continuará activo hasta febrero de 2027.

De concretarse estas estimaciones, el evento se convertiría en uno de los más intensos registrados desde 1950, año desde el cual existen mediciones utilizadas para comparar su magnitud.