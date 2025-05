Emprender debe ser un tema de la carrera presidencial

La carrera presidencial ya partió. Los nombres empiezan a sonar, los programas a perfilarse y los debates a instalarse.

Pero al escuchar los temas que se toman la discusión pública, hay algo que preocupa: se está hablando poco sobre emprendimiento. Esa es una señal de alerta y también, una oportunidad que no se puede dejar pasar considerando que cerca del 98% de las empresas en Chile entran en la categoría de micro, pequeñas o medianas.

Los emprendedores han sido el verdadero sostén de nuestra economía en los momentos más críticos. Son quienes más han sufrido la pandemia, la inflación, la inseguridad y la inestabilidad. Y sin embargo ahora, cuando el país discute su futuro, pareciera que no los hubiéramos incorporado a la conversación.

Emprender no es fácil. No lo ha sido nunca, pero hoy se ha vuelto una carrera de obstáculos más difícil. De hecho, según la X Encuesta de Ecosistema Emprendedor UGM, un 67% del ecosistema cree que la sociedad chilena valora poco o nada a los emprendedores.

Porque no solamente hay trabas económicas o sociales: también enfrentamos un sistema de políticas públicas que no distingue entre un pequeño emprendedor y una gran transnacional. Reglamentos

pensados para multinacionales asfixian a quienes apenas están dando sus primeros pasos. ¿No sería importante considerar cómo podemos apoyar mejor a quienes inician este camino? Hay trámites que toman meses. Impuestos que no reconocen la fragilidad del que recién comienza. Exigencias normativas que parecen hechas para quienes tienen departamentos legales, no sueños y ahorros familiares.

Y cada nueva ley, cada nueva regulación, agrega peso a una mochila que ya es demasiado pesada. Mientras discutimos sobre grandes reformas, olvidamos lo esencial: sin emprendedores no hay innovación. Sin innovación no hay futuro. Y sin futuro, no hay país.

En 2024, el Índice Nacional del Contexto Emprendedor (NECI) estimó que en el país existen 2.057.903 emprendedores, donde la mayoría (53,1%) son informales. Estamos hablando de millones de historias y millones de empleos generados. De millones de familias que creen, que se esfuerzan, que arriesgan.

Estamos hablando del verdadero motor de Chile.

Por eso, me gustaría plantear a todos los candidatos y candidatas la importancia de que el emprendimiento tenga un lugar central y específico en sus programas. No se trata sólo de una mención superficial, sino de la necesidad de políticas efectivas, medidas tangibles y un compromiso claro.

Buscamos el reconocimiento de nuestro rol para construir, innovar y crecer. Defendemos la visión de un país que confía en su gente, valora su talento y facilita el camino a quienes se atreven a emprender. Porque creer en el emprendimiento es también creer en Chile.