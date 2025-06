“Fueron demasiado lejos”. Con esa frase, Elon Musk reconoció esta semana que sus publicaciones contra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cruzaron un límite. ¿Qué pasó? Luego de una ruptura pública entre ambos —tras años de colaboración y amistad política—, Musk lanzó una serie de ataques en redes sociales. Horas después, se retractó. Pero ya era tarde.

Tesla perdió más de 152 mil millones de dólares en valor bursátil tras el episodio, en junio de este año. La prensa lo reportó como uno de los mayores desplomes recientes asociados a una crisis comunicacional. Y aunque muchos lo vean como una anécdota entre millonarios, lo cierto es que este episodio es un espejo incómodo para cualquier persona en posición de liderazgo.

En un mundo donde un tuit puede detonar una caída bursátil, ya no hay margen para minimizar el impacto del lenguaje. La violencia verbal tiene consecuencias reales: económicas, políticas y sociales.

Lo que empezó como una diferencia entre dos figuras públicas derivó rápidamente en insultos, teorías conspirativas y amenazas cruzadas. Y aunque parezca un show, lo cierto es que estos intercambios degradan el estándar del debate público, normalizan la agresión y validan el uso del lenguaje como arma.

No se trata solo de reputación. Se trata de gobernabilidad, de legitimidad y de confianza. Porque cuando los líderes —empresariales, políticos o sociales— actúan como si las palabras no tuvieran peso, terminan arrastrando al resto a una espiral de ruido que lo contamina todo.

Hoy, cuando las redes amplifican cada gesto, cuando todo se registra y se replica, el liderazgo ya no puede desligarse del cómo se comunica. El carisma sin conciencia es ruido. El coraje sin contención es un riesgo. Y la autoridad sin autocontrol es, simplemente, una bomba de tiempo.

Musk no es un político, pero su poder es incuestionable. Y como todo poder, requiere responsabilidad.

Lo mismo vale para quienes hoy aspiran a liderar un país, una empresa o una comunidad: no basta con tener buenas ideas. Hay que saber comunicarlas sin destruir. Saber disentir sin dividir. Saber hablar sin intoxicar el ambiente.

Y en el mundo empresarial, esa responsabilidad es aún mayor. Porque lo que está en juego no es solo la imagen del líder, sino el valor de marcas que representan a miles de trabajadores, inversionistas, proveedores y comunidades. La confianza es un activo que se construye con tiempo, pero se pierde en un post. Y cuando un líder habla, no lo hace solo por sí mismo: habla por todo lo que representa.

La comunicación no violenta no implica suavizar el mensaje. Implica entender que la forma también es fondo. Y que liderar no es solo tomar decisiones. También es saber cuándo callar.