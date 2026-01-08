Secciones
Resultados PAES: el puntaje no debiera decidir el futuro

La entrega de resultados de la PAES vuelve a instalar el puntaje como el principal criterio para elegir carrera, pese a que la evidencia muestra altos niveles de deserción y frustración asociados a decisiones apresuradas. Lo cierto es que existen alternativas para elegir con más información, más orientación y, sobre todo, más tiempo.

Valentina Gran

Con la publicación de los resultados de la PAES y el cierre del proceso de postulación a la educación superior este jueves, miles de jóvenes en Chile enfrentan días decisivos. Elegir carreras, instituciones y caminos que muchas veces se sienten definitivos no es una tarea menor. No es extraño que este momento venga acompañado de ansiedad, comparaciones y una presión silenciosa que empuja a decidir rápido, incluso sin la reflexión necesaria.

En este contexto, una de las ideas más dañinas que se repite año a año es que el puntaje “manda”. Que hay que postular a lo que alcanzó, aunque no convenza, aunque no motive, aunque no dialogue con intereses ni proyectos personales. Esa lógica, instalada en conversaciones familiares, escolares y sociales, no solo empobrece la decisión: también aumenta el riesgo de frustración, cambios de carrera y abandono temprano.

La evidencia es clara. En Chile, el acceso a la educación superior ha crecido de manera sostenida y hoy alcanza a cerca de la mitad de los jóvenes. Sin embargo, este avance convive con un problema persistente: la deserción en los primeros años ronda entre el 20 y el 30%, situándose por sobre la de países desarrollados. Detrás de estas cifras hay historias de decisiones tomadas con apuro, falta de información y escasos espacios de orientación vocacional oportuna.

Elegir una carrera no es un trámite administrativo ni una carrera contra el reloj. Es una decisión compleja, que requiere tiempo, información y acompañamiento. Cuando ese proceso se reduce a una tabla de puntajes, se pierde de vista lo esencial: que cada joven es distinto, aprende distinto y proyecta su vida de maneras diversas. No todas las trayectorias son lineales ni todas las decisiones deben tomarse a una edad determinada.

En esa línea, elegir conscientemente implica ampliar la mirada y considerar no solo los intereses vocacionales, sino también información objetiva sobre empleabilidad, retorno económico y proyección laboral. Un reciente análisis de la Fiscalía Nacional Económica advierte que alrededor del 35% de las carreras de educación superior en Chile presenta un retorno económico negativo, es decir, que los ingresos futuros de quienes egresan pueden no compensar los costos asociados a estudiar ese programa. Estos datos refuerzan la importancia de investigar, comparar y tomar decisiones informadas.

Además, es fundamental recordar algo que muchas veces se omite en estos días: existen alternativas y segundas oportunidades. La PAES de invierno permite volver a intentarlo y mejorar resultados. Existen bachilleratos, programas propedéuticos, vías técnico-profesionales y mecanismos de acceso especial que amplían las opciones y ofrecen caminos igualmente válidos para construir un proyecto de vida. En particular, las carreras técnicas del ámbito STEM suelen mostrar mejores indicadores de empleabilidad e ingresos, y constituyen una alternativa sólida y pertinente para muchos jóvenes.

Desde nuestra experiencia acompañando a jóvenes desde 2008, vemos con frecuencia un mismo patrón: quienes cuentan con orientación adecuada, información clara y espacios de reflexión toman decisiones más conscientes, permanecen más tiempo en sus carreras y viven su paso por la educación superior con menor frustración. Por el contrario, elegir solo por presión o por puntaje suele tener costos emocionales, académicos y económicos que se arrastran por años.

Por eso, en este momento clave, el llamado es a bajar la urgencia y subir la reflexión. Preguntarse qué interesa, qué habilidades se quieren desarrollar, qué tipo de vida se quiere construir. Informarse, comparar alternativas y entender que también es válido postergar una decisión si no se cuenta con la convicción suficiente hoy.

Postular a la educación superior es una oportunidad para proyectarse, no una sentencia. Un puntaje no define una vida. Lo que sí puede marcar la diferencia es el acceso a información oportuna, el acompañamiento adecuado y la libertad de elegir sin presiones externas. En este proceso, tomarse el tiempo necesario no es retroceder: muchas veces, es el primer paso para avanzar mejor.

