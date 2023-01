Ángel Valencia asume como fiscal nacional y anuncia énfasis para perseguir corrupción en municipios

23 de Enero de 2023

El abogado recalcó que estos delitos se investigarán con todas las herramientas de la ley y "sin diferencia alguna".

Ángel Valencia asumió este lunes de manera formal como fiscal nacional, estableciendo una serie de objetivos para su gestión, entre ellas las investigaciones por corrupción en organismos públicos, especialmente en los municipios.

Tras la aprobación de su nombre en el Senado, el abogado debió enfrentar los cuestionamientos por la aparición de boletas emitidas por trabajos para la Municipalidad de Lo Barnechea durante el periodo del ex alcalde Felipe Guevara (RN).

Aunque Valencia aseguró que no conocía al ex jefe comunal, las dudas sobre la situación se instalaron debido a que Guevara fue sindicado como presunto ideólogo del mecanismo que le habría permitido al ex alcalde de Vitacura, Raúl Torrealba (ex RN), desviar dineros a sus cuentas bancarias personales.

Persecución de la corrupción

El fiscal nacional Ángel Valencia fue nuevamente consultado por el vínculo laboral que tuvo en Lo Barnechea, evitando nuevamente profundizar en el tema.

Aun así, el persecutor despejó las dudas sobre el rol que tomará el Ministerio Público en los casos de corrupción, asegurando que se reforzará el trabajo para indagar las irregularidades tanto a nivel público como privado.

“En corrupción pública, pondremos énfasis en la corrupción de las municipalidades, entes en primera línea de contacto con la ciudadanía, y en materia de colusión y fraudes”, comentó en declaraciones consignadas por BioBioChile.

Valencia recalcó que “mi compromiso en este punto es absoluto e inequívoco, perseguiremos los actos de corrupción con todas las herramientas que nos da la ley y sin diferencia alguna. Necesitamos que la ciudadanía retome la confianza en las instituciones, valore la democracia y sienta que tanto la administración pública como el mercado operan transparentemente y de manera proba. Para ello es fundamental sancionar a los que no respetan la ley”.