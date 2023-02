Boric responde a sus críticos por visita a zonas afectadas: “No se necesitan superhéroes que estorben”

3 de Febrero de 2023

El jefe de Estado recalcó que "si no se ayuda de manera eficiente, se termina entorpeciendo".

El presidente Gabriel Boric salió al paso de los cuestionamientos por su despliegue en terreno, en el marco de los incendios forestales que afectan a las regiones del Ñuble y Biobío.

Y es que el jefe de Estado interrumpió sus vacaciones en Magallanes para monitorear in situ las labores desarrolladas por los equipos de emergencia en la zona, donde ya han perdido la vida 13 personas, entre ellas una bombera y dos brigadistas de Conaf.

“Hay mucha demanda por presencia en terreno, pero la presencia debe ser responsable, en el sentido de que nosotros estamos aquí para coordinar las ayudas, pero nadie tiene que tratar de ser un superhéroe que termine estorbando la labor de la gente con conocimiento y expertiz combatiendo estos incendios”, planteó el mandatario.

Gabriel Boric reiteró que “la labor de las autoridades debe ser coordinar, facilitar, estar con la población ayudando y apoyando, pero no estorbando. No se necesitan superhéroes, tenemos que trabajar todos en equipo y eso estamos demostrando”, apuntando que “si no se ayuda de manera eficiente, se termina entorpeciendo”.

Consultado sobre las palabras de la alcaldesa de Arauco, Elizaberth Maricán, que cuestionó que no visitara la comuna en su paso por el Biobío, Boric sostuvo que “le puedo decir a la alcaldesa que vamos a prestar toda la ayuda que sea necesaria, cuente con que vamos a poner todos los recursos a disposición”.

Respecto a sus vacaciones, Gabriel Boric recalcó que seguirán suspendidas, ya que retornará a Santiago para coordinar la emergencia junto a la ministra Carolina Tohá.