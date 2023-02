Fiscalía de Alta Complejidad interviene tras la denuncia de amenazas de mapuches a bomberos

8 de Febrero de 2023

Un incidente de voluntarios de Vicuña que viajaron a la zona de los incendios forestales con una comunidad de Ercilla motivó las acciones judiciales.

Es una de las denuncias más graves que se han realizado durante el combate de los incendios forestales en la zona centro y sur del país. Bomberos de Vicuña que se trasladaron hasta estos territorios acusaron a una comunidad mapuche de Ercilla de amenazarlos de muerte si no traspasaban agua de su camión hacia los vehículos que ellos manejaban.

“Ellos no lo entendieron así y los obligaron a pasar un puente, incluso con amenazas de muerte hacia el personal y de llevarse el vehículo. Él accedió bajo esas circunstancias… Fueron obligados a cargar agua en camionetas particulares y las personas se alejaron del lugar. Los funcionarios me informan y yo informo de esta situación al tomar contacto con el comandante regional, a quien le manifiesto mi descontento… Decidí no mandar un segundo equipo de apoyo por falta de garantías“, fue parte de la explicación que entregó el comandante Diógenes Rojas.

Frente a este caso, la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía tomó este testimonio y abrirá una investigación para aclarar lo ocurrido en una de las comunas que se ha visto damnificada por los siniestros sin control que se mantienen hasta este miércoles, según confirmó el Gobierno.

Tres años de cárcel arriesgan los implicados

“La fiscalía tomó conocimiento a través de redes sociales y diversos medios de comunicación de hechos que afectaron a Bomberos en la localidad de Ercilla, donde personas desconocidas habrían impedido el funcionamiento y accionar de dicha institución”, ratificó el fiscal César Schibar.

“En ese contexto, atendida la gravedad de los hechos y encontrándonos en un Estado de Excepción de Catástrofe, la Fiscalía de Alta Complejidad ha decidido abrir una investigación, toda vez que dicha conducta de impedir o dificultar el accionar del Cuerpo de Bomberos se encuentra expresamente sancionado en nuestro código penal, con penas de hasta tres años de cárcel”, confirmó el persecutor.