Bomberos se divide por versiones de amenazas de muerte de mapuches

9 de Febrero de 2023

El presidente de los voluntarios de la Región de Coquimbo ofreció una versión diferente a la que tienen en Vicuña respecto a un incidente ocurrido mientras colaboraban en Ercilla.

“Se han ganado el repudio y el rechazo de todo Chile”. Así reaccionó el presidente Gabriel Boric tras enterarse de los detalles de un incidente que sufrió un grupo de Bomberos de Vicuña con integrantes de una comunidad mapuche en medio de las labores de extinción de los incendios forestales que afectan al centro y sur de Chile.

En Ercilla, según el relato del comandante de esa comuna del norte, un grupo de personas amenazó de muerte para que fuera entregada agua a sus camionetas. Este hecho lo llevó a decidir que sus voluntarios a cargo se retiraran de la zona por falta de garantías.

“El problema se suscitó donde había un puente que era para cuatro toneladas y nuestro camión pesa alrededor de 20 mil, entonces el maquinista le manifestó a estas personas que no podía pasar por el tema del peso de su vehículo. Ellos no lo entendieron así y los obligaron a pasar ese puente, incluso con amenazas de muerte hacia el personal y de llevarse el vehículo. Él accedió bajo esas circunstancias. Fueron obligados a cargar agua en vehículos particulares y las personas se alejaron del lugar”, fue parte de lo que contó Diógenes Rojas en un video.

Más tarde, en diálogo con El Ovallino, el titular de este cuerpo de bomberos profundizó sobre lo ocurrido, detallando que la amenaza se trató de “un fierrazo en la cabeza”.

El desmentido de Coquimbo

Lo narrado por el comandante Diógenes Rojas terminó con la intervención de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Araucanía. El fiscal César Schibar confirmó que se abrió una investigación por este hecho, pues de certificarse estos dichos las penas de cárcel que arriesgarían los involucrados parten en los tres años.

En este contexto, el presidente de Bomberos de la Región de Coquimbo, Jaime Cortinez, niega esta versión y confirmó que sus voluntarios mantendrán su colaboración en los incendios forestales.

“Lo que la gente comenta está bastante distorsionado de la realidad. Hay gente diciendo que atacaron y agredieron a voluntarios… Lo que ocurrió en Ercilla con Bomberos de Vicuña es que dos comuneros mapuche jóvenes amenazaron verbalmente a la gente del carro, pero no más que eso, les dijeron que ‘no tenían que pasar por ahí’, pero no pasó absolutamente nada grave, el carro cruzó el puente, se abasteció, volvió al cuartel y no quedó en más que eso, una escaramuza”, dijo.