La otra emergencia de los incendios: brigadistas son atacados y aeronaves reciben disparos

23 de Febrero de 2023

Mientras sigue desarrollándose la emergencia, el Gobierno toma medidas y pide a la ciudadanía registrar cualquier hecho sospechoso para dar curso a investigaciones.

Compartir

Mientras se discuten las cifras de intencionalidad de incendios entre el Gobierno, Conaf y privados como la Corporación Chilena de la Madera (Corma), La Moneda ha dirigido su mirada hacia los ataques que han sufrido en la zona centro y sur brigadistas que combaten los incendios forestales que se mantienen activos.

A la conocida querella que presentó el Ejecutivo contra un empresario que negó agua en el momento más crudo de la emergencia y las amenazas que recibieron voluntarios de Bomberos de Vicuña en Ercilla, la ministra Carolina Tohá detalló lo ocurrido con otras personas que trabajan combatiendo el desarrollo de los siniestros.

“Hemos tenido reportes de que han agredido a brigadistas en La Araucanía y en el Biobío. En particular ahora preocupa Tirúa… Se ha hecho una solicitud especial a todos los servicios de seguridad y a la población, para que cada vez que se identifiquen actuaciones de este tipo, agresiones a los equipos que combaten el fuego o testigos que vieron o supieron de cosas, que los denuncien, que los registren, que saquen fotografías y así acumulemos la mayor cantidad de evidencia posible“, dijo la titular de Interior.

“Las agresiones a los brigadistas son lo mismo que generar un incendio. Porque el resultado, cuando se agrede a brigadistas o a bomberos, es que tienen que irse del lugar y dejar el incendio abandonado”, complementó la secretaria de Estado.

Disparos que han alcanzado a aeronaves

En esta misma línea, la ministra Carolina Tohá evitó profundizar en las críticas al Gobierno y su supuesta ocultación de datos sobre la intencionalidad.

“El Gobierno no sólo no minimiza la intencionalidad, sino que la ataca con toda la fuerza que le entrega el estado de derecho, y no se distrae un segundo en disputas estériles… Respecto a los instrumentos que tiene el Parlamento para exigir responsabilidades, para eso está la oposición y para eso están los instrumentos que le otorga la ley. Así que si hay resposabilidades políticas, está muy bien que las busquen, me parece”, expresó.

En esta materia, el Ejecutivo está alerta respecto a disparos que han alcanzado a algunas aeronaves que trabajan en el control y extinción del fuego.

“Es un hecho público y notorio el que algunos brigadistas que combaten los incendios forestales antes referidos han sido atacados y/o amenazados con armas de fuego y asimismo, se ha conocido que algunas aeronaves que combaten el fuego han sido alcanzadas por disparos de este tipo de armas“, reza la resolución N°471 del Ministerio de Defensa que publicó La Tercera.

“Resulta adecuado, considerando las especiales circunstancias antes descritas y el Estado de Excepción declarado en las regiones referidas, limitar durante la vigencia de éste algunas de las autorizaciones conferidas en virtud de la Ley Sobre Control de Armas, lo cual facilitará a las autoridades designadas la realización de los controles requeridos en estas situaciones y permitirá evitar inconvenientes por malentendidos que pudieren presentarse particularmente respecto de traslados de armas de fuego, sus partes, dispositivos, piezas o municiones”, agrega el oficio que firma el general de brigada de la Dirección General de Movilización (DGMN), Patricio Carrillo.