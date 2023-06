Raúl Torrealba quedó en prisión preventiva por delitos tributarios y de corrupción

16 de Junio de 2023

En la segunda jornada de formalización, el ex alcalde de Vitacura culpó a sus colaboradores y se conocieron más de sus gestiones para recibir dinero en efectivo.

Compartir

La audiencia de formalización de Raúl Torrealba se extendió por dos jornadas en el Centro de Justicia producto de la extensa investigación realizada por la Fiscalía Centro Norte. En el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, el ex alcalde de Vitacura recibió la medida cautelar de prisión preventiva luego de ser formalizado por fraude al fisco, delitos tributarios, lavado de activos y asociación ilícita.

Su libertad fue considerada un peligro para la seguridad de la sociedad y fue destinado en al anexo penitenciario Capitán Yáber de Santiago. Según la resolución de la jueza María Carolina Herrera, el plazo de investigación quedó fijado en 150 días.

A primera hora, el ex jefe comunal insistió en su inocencia y explicó qué hacían 350 billetes de 20 mil pesos en un pequeño estuche encontrado en su domicilio durante los peritajes. Este hecho fue uno de los que expuso el Ministerio Público para inculpar al otrora militante de Renovación Nacional en un caso donde se le acusa de liderar una organización para defraudar en 760 millones de pesos al Estado con boletas falsas y otros movimientos.

“Se va a demostrar claramente que nunca ha llegado un peso de los Vita Deportes a mis cuentas. No hay ningún deposito que diga eso. Los dineros de mis cuentas son de mis cuentas. Los montos encontrados corresponden a una situación familiar. Es muy particular, con relación a un proyecto que teníamos para realizar justo en esos días y que no se pudo materializar“, sostuvo.

En este segundo día en tribunales, la fiscalía detalló que Raúl Torrealba se apoderó de más de $300 millones que se depositaron en efectivo desde 2011.

“Ellos hacían todo, yo no tengo idea”, declaró el ex alcalde culpando al resto de los imputados que el jueves quedaron en arresto domiciliario.

“No hay participación mía, hay participación de ellos, entonces es bastante particular que aparezca yo como responsable de un teje del que nunca he sido parte”, agregó la ex máxima autoridad de Vitacura en relación a Domingo Prieto, ex director de los programas Vita; Antonia Larraín, ex subdirectora de Desarrollo Comunitario; Renato Sepúlveda, director de Desarrollo Comunitario; y los contadores Arnaldo Cañas y Augusto Silva.

La defensa de Torrealba acusó “sobreimputación”

Con todos estos antecedentes, la supuesta organización que lideró Raúl Torrealba fue considerada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE), otro de los querellantes, como “una máquina de defraudación de Vitacura”.

Frente a esta postura, la defensa del ex alcalde asegura que “hay una sobreimputación, se adjuntan antecedentes y se suponen como ciertos“. “Nuestro representado ingresó al mundo público casi cercano a los 50 años. Hicimos ver que él ya tenía un patrimonio y manifestamos cuáles son sus bienes e inversiones. Su estado patrimonial no fue construido en su periodo en el municipio”, afirmó el abogado Francisco Velozo.

En la instancia, la defensa aseguró quedar conforme en caso de que el imputado fuera enviado a arresto domiciliario, pues se encuentra con problemas de salud a sus 74 años. Padece patologías cardíacas como arritmia de alto riesgo y un cáncer que fue confirmado en julio del año pasado.

Para justificar la petición de prisión preventiva para Torrealba, el querellante Diego Acuña del CDE mencionó la causa contra la ex alcaldesa Karen Rojo de Antofagasta, quien se fugó a Países Bajos después de ser sentencia a cárcel por delitos similares. “Fue condenada por fraude al fisco por un prejuicio de 23 millones de pesos a la pena de cinco años y un día. Y en este caso, recordemos, el prejuicio supera las $700 millones”, recordó.