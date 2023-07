Isabel Plá, ex ministra de la Mujer: “La sororidad es un artificio construido desde cierto feminismo de izquierda”

11 de Julio de 2023

En entrevista con Revista Ya, Plá planteó que su salida del gabinete se debió a "una campaña de odio" en su contra, por parte de la entonces oposición.

Isabel Plá, ex ministra de la Mujer del gobierno de Sebastián Piñera, sacó la voz para lanzar duros cuestionamientos en contra del feminismo y la sororidad.

“Yo siempre trataba de estar muy presente en el espacio público, porque los temas de la mujer hay que ponerlos en la mesa siempre (…) Pero luego vino esa campaña de odio que construyó un sector de la izquierda contra varias personas del gobierno, pero contra mí hubo una red de infamia más agresiva”, aseguró.

Isabel Plá agregó que “cuando me di cuenta de que el odio se estaba convirtiendo en una muralla de cancelación contra mi persona como ministra, asumí que sería imposible mover la agenda y empecé a meditar mi renuncia”.

Respecto al video que viralizó sobre la ex encargada de Comunicación de Democracia Viva, quien salía bailando en ropa interior, Plá evitó realizar un mea culpa y se limitó a señalar que “fue compartir un video que encontré en Twitter y había muchas personas compartiéndolo. Además, era un video de TikTok que había tenido miles de visualizaciones (…) Lo bajé uno o dos días después. Entre otras cosas, por la oleada de odio. Pero no es ni la primera, y estoy segura, que no será la última vez que recibiré ese tipo respuestas”.

En contra de la sororidad

Consultada sobre si cree en la sororidad, Isabel Plá fue enfática: “La sororidad es un artificio construido desde cierto feminismo de izquierda, un feminismo que lo que pretende es actuar en la vida política, autoprotegerse. La única sororidad que yo he visto en Chile es la sororidad que tienen las mujeres de izquierda con las mujeres de izquierda, porque cuando se trata de mujeres que tienen visiones diferentes, las impulsoras de la sororidad lo primero que hacen es tirarse sobre ellas. Pero yo no pretendo, por ser mujer, ser protegida de alguna manera por otras mujeres”.

En esta línea, criticó la labor de la actual jefa de la cartera, Antonia Orellana, aseverando que “lamento que la ministra Orellana nunca haya perdido una oportunidad de desacreditar el trabajo que han hecho sus antecesoras. Básicamente a Mónica Zalaquett y a mí. Por lo mismo, yo no voy a hacer eso con ella, porque creo que cada gobierno define sus prioridades en la agenda de mujer o en la agenda de género, de acuerdo a su visión (…) Pero lamento que ella siempre está desacreditando no solo al gobierno anterior, sino que lo que se hizo en todos los gobiernos hasta ahora”.