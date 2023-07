Así fue el robo de vehículos que prestan servicios en Puente Alto: están avaluados en más de $100 millones

19 de Julio de 2023

Fueron cinco sujetos que sustrajeron una van y tres camionetas que cuentan con el logo del municipio de Puente Alto.

En más de $100 millones fueron avaluados los cuatro vehículos que prestaban servicios a la Municipalidad de Puente Alto y que fueron robados por un grupo de delincuentes.

De acuerdo con la información proporcionada por Carabineros, el delito se produjo la noche del martes en una bodega de la comuna.

El teniente coronel de Carabineros, Claudio Pávez, detalló que hasta el recinto llegaron al menos cinco sujetos, quienes saltaron por el muro perimetral y luego emplearon un arma blanca para intimidar al nochero que se encontraba en el lugar.

Con el cuidador fuera de acción, los antisociales se subieron a tres camionetas y una van, con las que escaparon del lugar.

Con logos del municipio

Según se indicó, las tres camionetas poseen logos del municipio de Puente Alto, ya que se empleaban para el servicio público.

Luego de que los delincuentes huyeron del recinto, el nochero dio aviso rápidamente a Carabineros.

“Todo fue muy rápido. Creí que me iban a hacer algo, pero me dijeron que me quedara quieto”, reveló el nochero del recinto.

Encontraron dos de los vehículos

El teniente coronel Pávez dio a conocer que con posterioridad que efectivos policiales que tras el robo dieron con el paradero de dos de los vehículos en Puente Alto.

Los policías están trabajando para dar con el paradero de los otros dos autos y los autores del millonario robo.