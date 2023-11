Quién es Juan Carlos Reinao, el alcalde que se encuentra prófugo de la justicia

7 de Noviembre de 2023

El jefe comunal fue acusado de abuso sexual, violación e inducción al aborto y debe cumplir prisión preventiva, pero no se presentó ante la justicia.

Los 2.192 votos que obtuvo en las elecciones del año 2012, le permitieron a Juan Carlos Reinao ser electo por primera vez alcalde de Renaico, en la Región de La Araucanía. Cuatro años más tarde fue reelecto, al igual que en 2021.

Pero a más de diez años de su elección, el jefe comunal se mantiene prófugo de la justicia, tras no presentarse en la cárcel de Traiguén, donde debía cumplir prisión preventiva tras ser acusado de abuso sexual, violación e inducción al aborto.

Nacido en Contulmo el 20 de noviembre de 1975, Juan Carlos es el tercero de los cinco hermanos Reinao Marilao. Médico de profesión, realizó sus estudios en Cuba.

“Siempre quise estudiar, pero no sé de dónde lo saqué. Mi papá no sabía leer ni escribir, mi mamá tampoco. No tuvieron la oportunidad de estar en un colegio, por tanto, no tuvieron oportunidad de aprender. Eran analfabetos”, reconoció Reinao a La Tercera en 2017, donde fue catalogado como el “alcalde de los mapuches”.

Durante su juventud formó parte de la Coordinadora Arauco Malleco, según indicó en su momento al mismo medio, donde consignaron que estuvo detenido tras ser acusado de “ser el autor intelectual del primer ataque incendiario a un camión forestal“.

La labor de Reinao como alcalde

Luego de su primer periodo en la Municipalidad de Renaico, Juan Carlos Reinao consiguió el 61,77% de los votos en su reelección. En ese entonces, comenzó a presidir la Asociación de Municipalidades con Alcalde Mapuche, que sigue encabezando hasta la actualidad.

En septiembre de 2017, Reinao viajó a Santiago y se entrevistó en La Moneda con la presidenta Michelle Bachelet, para interceder exitosamente por los hermanos Trangol, que llevaban más de 100 días en huelga de hambre.

El año pasado, antes de que estallara el caso que lo situó en las portadas de las páginas policiales, el alcalde de Renaico valoró, en una presentación publicada en el sitio web de la comuna, “todo el exitoso trabajo que hemos realizado, tanto en el mundo urbano como rural, logrando metas y desafíos que muchos creían imposibles”,

“Cuando ya estamos entrando a la recta final de mi gobierno comunal, agradezco la cooperación de los renaiquinos en general y de los dirigentes sociales”, aseveró el edil, que no podrá repostularse, dado que cumplió los tres periodos máximos que establece la ley.

Prófugo de la justicia

Este martes se cumplieron más de 72 horas desde que Juan Carlos Reinao no se presentó en la cárcel de Traiguén para cumplir la prisión preventiva determinada por el Tribunal de Cañete.

Al alcalde de Renaico lo acusaron de varios delitos de connotación sexual en contra de cinco mujeres. En concreto, se le imputaron cuatro casos de violación consumados, tres de abuso sexual y uno por aborto.

“En al menos tres casos, las víctimas mujeres eran trabajadoras de la municipalidad. Las dos restantes eran menores de edad“, precisó en la ocasión el fiscal de Los Ángeles, Gonzalo Martínez.

Tras su formalización y luego de conocer la decisión del juzgado, el jefe comunal no cumplió con lo dispuesto y, actualmente, se encuentra prófugo de la justicia.

Más tarde, y a través de una declaración, Reinao aseguró ser inocente de los cargos, denunció un montaje y supuestas amenazas del “narcoterrorismo”.

Por su parte, el Gobierno calificó de “grave” la fuga del alcalde, según sostuvo la ministra del Interior, Carolina Tohá. Mientras, el subsecretario Manuel Monsalve aseveró que la captura del edil es “prioritario” para las autoridades.