Director de Senapred en La Araucanía renunció en medio de incendios forestales que afectan a la región: solo estuvo 47 días en el cargo

Actualizado el 25 de Marzo de 2025

Alejandro Pliscoff dejó el cargo y en su reemplazo asumió como directora subrogante Catedrin Savaria, jefa del Departamento de Operaciones.

Tras 47 días en el cargo, el director regional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en La Araucanía, Alejandro Pliscoff Castillo, presentó su renuncia voluntaria en medio de la crisis por los incendios forestales que afectan a la zona.

La salida del funcionario la confirmó el delegado presidencial de La Araucanía, Eduardo Abdala, quien dio a conocer esta situación en medio del balance por los siniestros.

“De acuerdo a la información que me ha manifestado la directora nacional de Senapred, él está hoy día haciendo uso de permiso, no obstante, él ha presentado su renuncia y ya no vuelve a ejercer el cargo a su regreso“.

Tras ello, Eduardo Abdala recalcó “el profesionalismo que lleva adelante Senapred y el liderazgo que se ha ejercido en tiempos anteriores, así como en los últimos meses también, a nosotros nos parece que nos da garantía suficiente para efectos de tener un servicio que, como lo ha demostrado hasta la fecha, que opera de buena forma”.

La autoridad no dio mayores detalles con respecto a las razones que gatillaron la salida de Pliscoff de la dirección regional. Sobre lo anterior, solamente comentó que “la renuncia que fue presentada ante la Dirección Nacional de Senapred y yo preferiría, digamos, que sea el propio servicio a nivel nacional quien haga una comunicación”.

Quién asumió como directora subrogante de Senapred en La Araucanía

Posteriormente, Senapred emitió un comunicado señalando que la renuncia se hará efectiva a partir del 9 de mayo, puesto que el funcionario se encuentra haciendo uso de su feriado legal.

En cuanto a su reemplazo, asumió como directora subrogante Catedrin Savaria, quien es jefa del Departamento de Operaciones. Bajo este contexto, el organismo detalló que están llevando a cabo gestiones para un nuevo nombramiento.

“Ha desempeñado esta función en oportunidades anteriores, con reconocida y amplia experiencia y la que ha estado presente en esta última emergencia en la zona“, expresaron desde Senapred.