Claudio Orrego explica origen de retiros por $800 millones: “No es mi cuenta personal, es la cuenta del Servel”

Claudio Orrego reiteró que su campaña electoral no recibió financiamiento irregular y se pagó con créditos públicos.

Claudio Orrego, gobernador metropolitano, aprovechó la sesión del consejo regional para referirse a la información que daba cuenta del retiro de $812 millones en efectivo en medio de su campaña electoral, lo que fue alertado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF) del Ministerio de Hacienda al fiscal Patricio Cooper, quien indaga el Caso ProCultura.

En la ocasión, Orrego explicó que declaró voluntariamente ante el Ministerio Público en diciembre pasado y se mostró satisfecho con que se levantara el secreto bancario de sus cuentas.

“Si el fiscal me hubiera pedido que yo levantara el secreto bancario, lo hubiera hecho gustoso, voluntariamente. Yo me enteré la semana pasada. En todo caso, celebro que se haya hecho porque una de las cosas buenas cuando hay transparencia es que se demuestra lo que yo siempre he dicho, que yo soy una persona que vive de su sueldo, al igual que la mayoría de los chilenos, y eso lo pudo comprobar el fiscal al ver mis cuentas”, indicó la autoridad regional.

Junto con ello, Claudio Orrego reiteró que su campaña electoral no recibió financiamiento irregular y se pagó con créditos públicos.

“La plata que yo ocupé en mi campaña es la plata que yo utilicé de los créditos públicos. Y si alguien tiene una prueba contraria, tendrá que mostrarla. Pero no basta con ensuciar y tirar un titular falso y malintencionado y en mala fe para poder hacer justicia”, precisó.

Ante esto, Orrego dejó en claro que “se me imputó que mi cuenta del Servel tenía que ver con el escándalo de ProCultura (…) eso es falso y malicioso por dos razones: primero, todo los que estamos aquí somos candidatos, todos sabemos que la cuenta del Servel es algo que te autoriza a ti, es una cuenta única y tiene solamente un objetivo, que es recibir plata para tu campaña y sacar plata para tu campaña que después va a tener que ser validada por el Servel. No es mi cuenta personal, es la cuenta del Servel en el Banco Estado”,

“O sea, cuando se dice que yo andaba con $800 millones en efectivo en los bolsillos, es una falsedad absoluta. Es más: la cartola dice que son todos de Servicio Electoral, todos estos fondos además fueron aprobados por el Servel con posterioridad”, puntualizó el gobernador metropolitano.

“Que se diga que fui a declarar, que se levantó mi secreto bancario, eso es todo parte de los hechos de la causa (…) la justicia ya va a hablar y yo voy a seguir apoyando al fiscal Cooper para que investigue hasta el final, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Pero la ética periodística exige que nadie acepte fake news ni respecto de uno mismo ni respecto del adversario”, sentenció Claudio Orrego, quien recalcó que “nunca en mis 35 años me habían imputado algo tan grave y no lo quiero dejar pasar y no lo voy a dejar pasar”.