Marcos Barraza renunció al Ministerio del Trabajo tras acusar “campaña de desprestigio”

Marcos Barraza dijo que la acusación en su contra el 100% falsa. AGENCIA UNO/ARCHIVO.

A una “campaña de desprestigio mal intencionada” atribuyó el ex ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, su vinculación a los viajes al extranjero realizados por funcionarios públicos mientras estaban con licencias médicas, tras confirmar su renuncia como asesor en el Ministerio del Trabajo.

Junto con ratificar su alejamiento de la cartera que encabeza el ministro Giorgio Boccardo, Barraza aseveró que “la acusación es totalmente falsa”.

A través de un comunicado, el ex secretario de Estado apuntó a la actual alcaldía de la Municipalidad de Santiago de intentar involucrarlo “a través de una campaña de desprestigio injusta y rebuscadamente mal intencionada en la situación irregular de licencias médicas que observó la Contraloría“.

Barraza dijo que todo responde a “una operación política”

Tras enfatizar que dicha acusación no es verdadera, planteó que aquello “no es interpretable ni relativa, es 100% falsa. No se trata de mi versión, ni de mi forma de ver los hechos, es falsa. Inmediatamente, desmentí y transparenté toda la información para que exista absoluta claridad que no existe ninguna irregularidad, y que cualquier investigación objetiva e imparcial llegará a la misma conclusión”, recalcó a continuación.

“Entiendo que así operan los poderes fácticos en nuestro país, construyendo mentiras, no soy el primero y evidentemente tampoco seré el último”, añadió Marcos Barraza en el texto, y manifestó que todo se trata de “una operación política” a través de la cual se intenta no sólo afectar su nombre, sino también al Gobierno del presidente Boric, y al Ministerio del Trabajo, “a través del cargo de asesor ministerial que ejercí lealmente hasta este día”.

A la vez, justificó su renuncia al plantear que “enfrentar esta embestida requiere que tenga toda la libertad como ciudadano para hacerlo“.

Finalmente, aseguró que tomará acciones al respecto y “por ello he decidido enfrentar de manera fuerte y decidida esta campaña de desprestigio, evaluando alternativas jurídicas en contra de quienes buscan afectar mi honra y han filtrado esta situación a sabiendas de la falsedad de los hechos“.

La respuesta del alcalde de Santiago luego que Marcos Barraza renunció al Ministerio del Trabajo

Tras conocer los descargos de Marcos Barraza y de que acusa a su administración de estar detrás de la campaña de desprestigio que acusó, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, dijo que “miente abiertamente y miente sabiendo que la ciudadanía se va a dar rápidamente cuenta de la mentira“.

“Él está en el listado que nos envió la Contraloría, no es el municipio el que lo ha puesto en este listado. Él figura en un listado oficial”, complementó.

Sostuvo a la vez que “él aparece regresando a Chile con licencia médica dos días antes” y recalcó que “las explicaciones las va a tener que dar en el sumario“.